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屏東車城落山風藝術季　34組風動藝術曝...走訪海口小鎮逆風之旅

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▲第二屆落山風藝術季18日在「落山風之吹風看海地」揭開序幕，活動至2021年3月1日， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲第二屆落山風藝術季18日在「落山風之吹風看海地」揭開序幕，活動至2021年3月1日， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

經過兩年的籌備，第二屆落山風藝術季18日在「落山風之吹風看海地」（車城鄉海口港）揭開序幕，這次活動共有34組風動藝術裝置、當代聲響藝術音樂會、社區劇場以及在地文創工作坊等。縣長潘孟安表示，活動將持續展覽至2021年3月1日，邀請全國遊客來屏東「羨海風、迺藝術季！」

▲第二屆落山風藝術季18日在「落山風之吹風看海地」揭開序幕，活動至2021年3月1日， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼裝置藝術。

▲第二屆落山風藝術季18日在「落山風之吹風看海地」揭開序幕，活動至2021年3月1日， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

縣長潘孟安表示，每年10月至次年3月，東北季風翻過中央山脈於恆春半島陡降，形成強勁的落山風，是舉世罕有的地理現象。自小在恆春半島長大的他，最了解它的威力，過去落山風吹來了甜美洋蔥，但也吹走了許多遊客來遊玩的心，所以他們對落山風是又愛又恨。透過縣府團隊努力打造藝術季活動，讓藝術家和在地居民共同構想及創作，把「風」融入「藝術」，讓「風」被看見，也希望遊客們一起親身體驗這塊成長的土地。

潘縣長說，在近三個月的落山風藝術季活動展期間，在縣內同時還有「四重溪溫泉季」、「屏東聖誕節」以及1月底即將開幕的「屏東綵燈節」活動，屏東縣政府歡迎民眾規劃個三天兩夜的屏東小旅行，但也呼籲大家配合中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫專案，在出入公共場所時須配戴口罩，開心出門遊玩也要平安回家。

今年的活動中，以《逆風旅行Headwind Odyssey》為主題，規劃「氣象電影」、「科幻經典」和「時間旅行」三大主軸，以「喜愛迎風挑戰的旅人」為創作精神，製作裝置藝術、建築、雕塑、音樂、多媒體、攝影、平面設計等不同領域的共計34座藝術品。

2021年1月2日則安排「海口風市集—藝術小農市集」及音樂會，邀請美秀集團、淺堤、問題總部、U.TA屋塔等樂團演出，以各自的方式詮釋這次藝術季「逆風旅行-科幻旅人」的主題。

活動閉幕前最後一個週末（2月27日），則有市集及由劇團─「斜槓青年創作體」以海口社區為戲劇創作主題的社區劇場，帶領觀賞者進入海口港的故事裡。

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落山風藝術季車城海口縣長潘孟安

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