打死猥褻犯！南投父母「保釋金砍半」降至3萬　律師揭2大可能

▲男子被控猥褻女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

南投日前有一名5歲女童遭60歲李姓男子猥褻，家長氣得動用私刑，將人打到傷重不治。女童父母隨後各以1.5萬元交保，這在律師林柏宏看來，觸犯3種罪嫌交保金額卻很低，可能的情況是檢方相信死者有猥褻女童的可能，或死者外表的傷勢看起來沒有那麼嚴重。

▲李男遭到女童的家屬毆打，傷重不治身亡。（圖／記者白珈陽攝）

據《自由時報》報導，林柏宏指出，若死者的傷勢集中在頭部，即涉及殺人之故意，依刑法第273條規定，「當場激於義憤而殺人者，處7年以下有期徒刑」。倘若沒有殺人故意，以傷害致死罪名定罪，則依刑法第57條規定，審酌犯罪之動機、目的或犯罪時所受之刺激，可為科刑輕重之標準。

實際上，法官在審理時，會考量法重情輕，則可用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」。刑法上的殺人罪，依刑法第271條第一項規定，最重本刑是死刑，最輕本刑是10年以上有期徒刑。

事發當天，李男與朋友到KTV唱歌，疑似酒後到廁所猥褻女童，引起女童家屬的不滿，當場遭到毆打，儘管被送往醫院搶救，依然傷重不治身亡。對此，男子的家屬事後喊冤，是女童自己跟在男子身邊的，男子不可能猥褻。

南投地檢署訊後，原先諭令女童的父母3萬元交保候傳，但因2人籌不足保釋金，降保為1.5萬元，目前女童的父母皆已離去，詳情仍在進一步偵辦當中。