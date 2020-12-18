台籍女機師宿舍檢疫發病確診！可能感染源不排除在台灣

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例境外移入，都是從美國入境，其中有1例為在國籍航空任職的台籍女機師，12月12日因為工作前往美國，16日返台，檢疫期間出現症狀就醫確診。指揮中心發言人莊人祥表示，調查前往美國時的同行外籍同事曾經有出現症狀且未佩戴口罩，為可能感染來源，另由於個案發病前14天待在國內，可能感染源也不排除台灣。

案760為本國籍30多歲女性，因工作於12月12日前往美國，12月16日返臺。個案入境後，至公司宿舍居家檢疫，同日出現咳嗽、流鼻水、全身痠痛、發燒等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。經調查，與案760同行前往美國之同事中，1人於航程途中曾出現咳嗽症狀，且未佩戴口罩，其餘同行者皆有佩戴口罩。衛生單位目前已初步匡列9名接觸者，均為個案同行同事，將進一步安排採檢及疫調。

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莊人祥表示，目前先是懷疑可能感染源可能是這位同事，會針對這部分繼續疫調，另她發病前14天有待在台灣，可能感染源不排除是在台灣，但這個機率可能比較低。

莊人祥分析，可能感染源有三，第一是在台灣還沒去美國這塊、去美國航程、到美國當地都也可能感染，除了美國當地無法追蹤，其餘會再瞭解，會匡列接觸者進一步進採檢。

莊人祥也補充，個案檢驗Ct值17，顯示病毒量高，符合在16日發病，回推潛伏期是12日至16日，也是在一般常見的潛伏期，推估在台灣到美國航程之間感染可能最高，在台灣可能最低。