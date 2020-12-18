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彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

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記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣線西鄉頂犁村一名黃姓男子8日因病去世，沒想到訃聞才剛印好，頭七法會當天黃男19歲兒子替大家買完消夜返家途中，竟遭遇車禍，經送醫搶救後仍不幸宣告不治。家人得知死訊後心碎不已，只好臨時在訃聞上頭將孝男名字圈起來，父子倆告別式僅相隔一天，令人鼻酸。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼黃男兒子在父親的頭七法會當晚車禍身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

回顧這起事件經過，56歲黃男8日病逝，家人將告別式訂於19日，孰料，舉辦頭七法會當晚19歲的黃男獨子騎車外出替大家買消夜，卻在返家途中發生車禍，在距離住處僅200公尺遠的地方遭撞死。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

積極協助處理喪家置辦後事的彰化縣議員賴清美表示，黃家的訃聞才剛印好，沒想到黃男兒子竟發生車禍，送醫搶救後不治，家屬將黃男兒子告別式訂於20日，由於事出突然，只得以藍色原子筆將在孝子欄位的黃男兒子姓名框起來。（禮儀業者指出，訃聞中加方框代表人已往生，框名不框姓氏，代表死亡的是該人，而不是其姓氏家族）

同村崁頂路18日清晨也發生一起車禍，一名陳姓機車騎士行經該路段時，撞上舉行告別式喪家的陣頭車，陳男傷勢嚴重被緊急送醫搶救，情況並不樂觀。賴清美聽聞此事故後表示是黃家父子先後離世，告別式僅隔1天，接著又是騎士撞上告別式陣頭車，讓她不住直呼「太離奇」。

▲▼彰化 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲18日清晨陳姓騎士撞上告別式喪家的陣頭車，傷勢嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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