逼兒女公車站罰跪　手舉「我是乞丐」示眾5分鐘　父被判拘役20天！

▲子女成績不好，基隆張姓父親命令他們舉「我是乞丐」、「我當乞丐」的紙張在大街罰跪。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、邱茀濱／基隆報導

不滿女兒成績太爛、兒子未盡督促的責任，基隆一名張姓父親竟要他們在公車循環站前罰跪5分鐘，並高舉「我是乞丐」、「我當乞丐」的悔過書。基隆地院今（17）日審判出爐，認為張父管教過當，判處拘役20天，得易科罰金2萬元整。

判決書指出，平時會以打罵方式懲處小孩的張姓男子，育有一對未滿12歲的兒女，去年11月4日時，他認為女兒學習成績不好，加上兒子又未盡到督促妹妹的責任，竟帶兩人到基隆市東岸商場3樓、基隆市仁二路公車循環站，逼迫兒女罰跪約5分鐘，並高舉「我是乞丐」、「我當乞丐」字樣的悔過書當街示眾。

法院認為，張男兒女正處於身心發育的重要階段，而其女兒又具有輕度智能障礙，更須父母耐心照護、教導，儘管有懲戒的必要，罰寫或在家罰站等方式就能達到目的。誇張的懲處方式已對子女身心造成受創，當屬親權的濫用而具違法性。

法院審酌，張男以不適當方式管教子女，讓兒女被迫自我羞辱顯有不該，並考量張男犯後否認犯行的態度、犯罪的動機，依成年人故意對兒童犯強制罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案可上訴。

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