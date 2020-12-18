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耶誕城驚見「蘑菇大爆射」！網羞喊：原來樹是公的　爆笑真相曝光

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲路樹的燈泡裝飾讓人看了臉紅心跳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

2020板橋新北耶誕城以迪士尼為主題，吸引許多人前往搶先拍照打卡，每天都人潮滿滿，有一名網友分享一張耶誕城照片，有一排高大的路樹，掛滿著閃亮的燈泡，但形狀似乎有點不對勁，讓人看了臉紅心跳，許多網友羞喊「根本大爆射啊」。對此，新北觀旅局表示，「該處並不是新北耶誕城」。

一名網友在臉書「爆廢1公社」發文寫道，「林北耶誕城...果真是樹懶X」，並貼出一張照片。只見一整排的掛滿閃亮燈泡的路樹，但看起來有點怪怪的，形狀就像是一朵蘑菇，激似「男生的下面」，且頂端還有噴射路徑的造型，看起來就像「正在噴射的蘑菇」，令許多人看了臉紅心跳。

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▲2020新北歡樂耶誕城點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2020新北歡樂耶誕城。（圖／記者彭懷玉攝）

「菇頭柱狀物」的燈飾令許多網友想入非非，「萬樹齊發」、「一直都很高潮啊」、「這個射程太遠」、「真的好歡樂，我都想去了」、「千萬不要惹到策劃」、「原來樹都是公的」、「為刺激生育率，這也是拼了」，甚至還有人誤以為是新北耶誕城。

不過，照片中的地點並不是新北耶誕城，而是義大利小鎮「奇維塔諾瓦」（Civitanova Marche）的耶誕裝飾，由於外型太過獨特，許多人將照片上傳到網路，結果被大量轉發。新北觀旅局也證實此事，該照片在2017年時就已經被報導過，「盼該網友不要張冠李戴」。

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