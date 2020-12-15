怕媽咪騎車冷！貼心兒「張開雙臂」：我幫你擋風～　她感動心好暖

▲貼心兒張開雙臂，想要替媽咪擋風。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

天氣漸漸轉涼，許多民眾出外會多穿件外套，騎機車的騎士也開始穿起羽絨外套防風，一名媽咪表示，早上載兒子去上學時，因為風很大，於是兒子暖心的伸出雙臂說「媽媽，我幫你擋風，你就不會冷了喔」，讓她覺得超感動，網友們也直呼「兒子是暖男！」

該名媽咪在臉書「爆廢1公社」發文，早上載兒子去上學時，兒子問她「媽媽會不會冷？」她則回「好像有一點冷」，沒想到貼心的兒子竟然伸出雙臂，對著她說「媽媽，我幫你擋風，你就不會冷了喔～」她當下聽完後超感動，「你的小小手臂給了媽媽大大的溫暖」。

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貼文一出後，許多網友直呼「兒子是暖男」，「我小兒子也是這樣，出門都會幫我拿東西，雖然有時候很皮，但是也是小暖男」、「這樣的愛很純真！溫暖媽媽的心」、「融化了」、「是來報恩的，貼心」、「好好栽培，日後必定是撩妹高手」、「甜死了」、「要珍惜，以後長大就幫另一個女人擋風了」。

▲原PO生日時，兒子買花送她。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原PO也在留言區分享兒子的暖心小故事，上個月生日時，兒子一早就拿著零用錢，要原PO騎車載他去花店，「原來是要買花送我」，不過原PO還是不忘小抱怨一下，「大部分的時間都是很皮的啦」。