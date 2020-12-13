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婚宴菜炸湯圓「中間多一坨」！一嚐驚呆…是古早味：北部超少見

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▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲炸湯圓是很常見的婚宴菜色。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

婚宴菜色哪一道是經典？本站曾報導《他參加婚宴吃到「炸湯圓」批沒誠意！　網激動：唯一吃光的一道菜啊》，就有很多人點名這道「花好月圓」。不過一般看到的炸湯圓，都是紅白小湯圓油炸後裹上花生粉，就有網友看到一盤相當不一般的炸湯圓，忍不住發問「這道菜實際的名稱是什麼？」

一位女網友在臉書《爆廢1公社》貼出照片，「請問一下，這道菜實際的名稱是什麼？」只見原PO拍下一道菜，盤子上放了許多炸湯圓和花生粉，重點則在中間多了一大坨淡紫色、像是果泥的東西，上面還有一圈黃色的東西。她透露，這道菜上桌的時候，全桌的人都驚呼了，「可是我除了炸湯圓吃過看過之外，中間那個我真的第一次吃……」

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看到照片後，就有許多人也直呼是第一次見，紛紛猜起果泥是什麼，「芋泥？」「中間的看起來好可怕。」「炸湯圓不是小點心嗎？」「應該是地瓜和芋泥吧～」不過，原PO試吃後，也在留言處透露，果泥其實是芋泥，上面放了一片鳳梨。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO看到中間有一坨，好奇直問菜名「我真的第一次吃。」（圖／翻攝自爆廢1公社）

就有網友留言解答，這道菜應該是「八寶芋泥」，「八寶芋泥，但做的很粗很兩光。」「炸湯圓（花好月圓）跟芋泥或甜八寶。」「芋泥湯圓，不過，一般菜單上都很好聽，但是他其實就是芋泥加上炸湯圓，多數的意思是，甜甜蜜蜜 圓圓滿滿～」「花好月圓，多子多孫（芋頭）旺旺來（鳳梨片）。」「我們叫做闔家團圓……名字取喜氣一點。」

其中，一位網友還教學做法，「中間那是八寶芋泥，芋泥也可煮甜成甜湯，只要買一罐什錦水果罐頭加水加熱，淋上去後加花生粉，也可煮鹹的。」另一名網友則是笑說，「這個桌菜不錯！台北很多桌菜只有炸湯圓，沒有芋泥」，大讚這道懷舊古早味。

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