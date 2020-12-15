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郵局櫃台下驚見「郵」字小洞！內行曝超神功用　網驚：從沒發現

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▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲郵局。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人或多或少都有到郵局或銀行辦事的經驗，有時候人多時會坐椅子上等候，有一名網友發現，櫃檯下面有一個「郵」字的小洞，而且每隔一段距離就會出現一次，讓他相當好奇，因此PO文詢問大家。貼文也意外釣出負責郵局修繕工程的網友解答。

該名網友在臉書「爆廢1公社」發文，到郵局辦理事務，坐在椅子上等待的時候，意外發現郵局的櫃台下方都會設置一個「郵」字的小洞，而且每隔一段距離就會出現一次，因此勾起他的好奇心，可是怎麼也想不到，這樣的設計是用來做什麼，依此發文詢問廣大的網友們。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲「郵」字小洞。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出後，許多網友感到驚訝「從來沒有注意過」，也好奇到底是什麼什麼功用，紛紛猜測「小精靈跟矮人族的專用櫃台，請尊重其他種族」、「Vip通道，看過有人走過」、「槍口，步槍會慢慢的伸出來把奧客打爆」、「腳臭排氣孔」、「地下匯兌窗口，可以深蹲下去詢問看看」、「地下錢莊」。

此外也有不少網友認為是「排水」功用，一名負責處理郵局修繕工程的網友解答，是預留的排水孔，如果發生火災或是淹水時，可以用來讓水流進去，或是排出多餘的水，此外也可當作「對流空氣用的通氣孔」，但因為排水孔要設置成「郵」字造型，在製作過程中會特別費工。

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郵局排水孔爆廢1公社

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