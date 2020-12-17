槽車悚撞工程車起火「找到一隻斷腳」　營造老闆、女員工慘死輪下

記者柯沛辰／綜合報導

台南市北門區17日下午2點46分發生一起死亡車禍，一輛飛灰槽車行駛在外側車道，不料行經台61線南下282公里處，追撞路肩一輛小型工程車，導致槽車車頭起火燃燒、工程車後的2人雙雙慘死。警消趕抵後，發現1人燒成焦屍，另一人陳屍槽車車底，僅槽車駕駛及時逃生。

當時高雄德輝營造公司69歲黃姓負責人、26歲陳姓女員工在路肩檢測水溪橋梁安全，疑似站在工程車後方，準備拍攝完工照片進行回報，不料一輛槽車疾駛而來，失控將2人及工程車撞飛，向前衝了100多公尺才停下。

▲小型工程車停靠路肩遭追撞。（圖／記者林悅翻攝）

▲槽車車頭起火燃燒。（圖／記者林悅翻攝）

車禍發生後，槽車車頭起火，42歲黃姓司機順利棄車逃生。台南市消防局獲報，立刻派遣北門、學甲、麻豆、下營分隊前往救援，很快撲滅火勢，並尋找傷者。

起初消防人員在工程車前方找到一隻斷腳，也在槽車右前輪、水泥護欄間發現一具外觀焦黑的男性遺體，但遍尋不著陳女，直到吊車將燒黑的槽車緩緩吊起，才發現陳女陳屍槽車車底，已經明顯死亡。

初步調查，黃姓司機疑似陽光太強一時失神，撞上路肩工程車，工程車也疑似未設置警示標誌。不過，確切車禍原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查，後續將調相關行車紀錄影像釐清。

▲槽車燒得全目全非。（圖／記者林悅翻攝）

▲槽車車底、右前輪發現2人遺體。（圖／記者林悅翻攝）