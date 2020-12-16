《潮藝術》獲台灣設計100強　基隆文化局首奪獎：美學展現文化

▲《潮藝術》獲選台灣設計BEST100，帶動設計翻轉基隆城市典範。（圖／基隆市文化局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台灣知名雜誌《Shopping Design》所選出的《2020 台灣設計 BEST 100》，精選當年度台灣最具代表性和影響力的人事物，基隆市政府文化局透過公部門、民間單位與設計師齊力合作，以《2020基隆潮藝術：海的一日》入選年度「年度概念展覽活動」，這也是基隆公部門首次獲獎，基隆市文化局感謝評審肯定，也期望未來基隆設計美學將更蓬勃發展。

文化局長陳靜萍表示，基隆公部門首次於《台灣設計 BEST 100》入選獲獎，對市府團隊來說無非是一大鼓舞。此獎項自2012年設立，包含今年累計有4項與基隆相關作品並獲得肯定，分別是2017年「王傑」與2018年「苔客上岸－正濱港灣共創藝術節」的在地文化貢獻推廣。今年除了潮藝術外，「和平島公園識別系統設計」也同樣入選年度設計。

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▲▼今年潮藝術以「海的一日」為主題，協同海內外15組藝術家進駐基隆。

陳靜萍說，今年潮藝術以「海的一日」為主題，協同海內外15組藝術家進駐基隆，將正濱漁港週邊、阿根納造船廠與基隆要塞司令校官眷舍作為策展場域，深入在地生活日常，也如同這次獲選評語所言：「以藝術串連發掘基隆風貌的路徑」。

陳靜萍提到，潮藝術作為基隆城市再生積累的證明，顯示近年來由基隆市長林右昌帶頭，以文化治理先行的施政方針逐漸獲得關注，並開始讓根基於基隆的深厚文化開始有機會藉由設計美學嶄露頭角，相信未來有機會也會成為台灣城市翻轉的典範。

▲▼2020基隆潮藝術：海的一日。









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