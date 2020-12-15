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基隆市府通風報信涉「包庇按摩院」　地檢署聲押二官員晚間獲准

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▲基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府產業發展處、工務處爆發集體貪瀆案，包庇忠一路違規的按摩院，基隆地檢署14日由主任檢察官謝雨青、檢察官共同指揮法務部廉政署北部地區調查組幹員，發動大規模搜索近20處搜索，並同步約談17人，其中工管科、使管科人員計2人涉嫌圖利等罪嫌重大，複訊後，依涉犯《貪汙治罪條例》並有串證、逃亡之虞，15日向基隆地方法院聲押獲准。

基隆地檢署日前接獲檢舉，指稱基隆市政府產業發展處工商管理科、都市發展處使用管理科人員，涉嫌洩漏公共安全聯合稽查行程，致忠一路違規的按摩院業者閉門規避稽查免受罰，及應即報即拆之施工中違章建築刻意拖延不拆等，並經長時蒐證認時機成熟，於2020年12月14日，由謝雨青主任檢察官、檢察官共同指揮法務部廉政署北部地區調查組，持搜索票執行包括基隆市政府等共計搜索近20處，並同步約談涉案公務員、業者及相關人等共17人。

▲基隆市政府。（圖／記者郭世賢翻攝）

案經6名（主任）檢察官漏夜偵訊後，認定產發處工商管理科張女及都發處使用管理科人員2人涉嫌重大，所犯違背職務圖利等罪，最輕本刑5年以上之罪，嫌且有串證及逃亡之虞，於15日上午向法院聲請羈押禁見，晚間獲准。

據了解，該按摩院是違規將使用分區為住宅的房子，改變隔間經營按摩院，被基隆市府聯合稽查後裁罰，業者疑透過都發處張姓組長出面疏通產發處張女後，事後以變更負責人及洩漏公共安全聯合稽查行程予業者，規避裁罰，且都發處使照科應拆除該按摩院違章隔間並斷水斷電，卻迄未依法執行，致不肖業者未遭勒令停業，目前仍在營業，影響官箴及政府形象甚鉅。

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