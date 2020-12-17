新北婦開車去桃園…下錯匝道「陷水溝」釀塞車好慌　10人抬車救

▲王姓婦人16日開車由新北市前往桃園市大溪區，疑下錯匝道走錯路，導致車輛輪胎陷入水溝動彈不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

王姓婦人16日晚間由新北市開車前往桃園市大溪區時，疑下錯匝道走錯路，再加上天雨視線不明，一時心急未注意路況不慎在迴轉時右前輪陷入水溝動彈不得，車輛橫在路當中，王婦因此驚慌失措，巡邏員警經過後，號召熱心路過民眾合力將車頭抬起移至路旁，瞬間搶通壅塞路況，王婦對員警與民眾協助感動不已。

▲王姓婦人16日開車由新北市前往桃園市大溪區，因路況不熟迴轉時導致輪胎陷入水溝，員警查看現況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在新北市的56歲王姓婦人，16日晚間開車前往大溪，由中山高行經平鎮系統銜接台66快速公路時，疑因下錯匝道，加上天雨視線不佳，經過平鎮區高幼路運動公園準備迴轉時，右前輪不慎跌落水溝，導致右前輪胎卡死動彈不得，因往來車輛眾多影響雙向車流，王婦頓時不知所措。

▲王姓婦人16日開車由新北市前往桃園市大溪區，車輛輪胎不慎陷入水溝，巡邏員警號召路過民眾合力抬車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

派出所巡佐劉明有、警員蕭建昌巡邏經過，因適逢下班尖峰時間，員警研判若等待拖吊車前來，至少要1小時以上，將對現場交通造成影響，當下號召路過熱心民眾幫忙抬車，總計近10人不顧雨勢合力將轎車抬起脫離水溝，王婦對員警與民眾熱心頻頻道謝，也強調以後開車一定要特別小心。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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