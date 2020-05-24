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高雄男金崙大橋下灘釣「車輪陷海灘」　大武警與村民助脫困

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▲▼ 大武員警與當地村民合力，最後終於將車子拖離沙坑成功脫困。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼大武員警與當地村民合力，最後終於將車子拖離沙坑成功脫困。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自高雄的曹先生與友人熱愛「灘釣」，日前相約至台9線遊覽海岸風光覓點夜釣時，車輛駛入海岸沙灘地，車輪不慎陷入土沙中動彈不得而報警求援，大武分局員警趕抵現場與民眾合力協助脫困，曹先生一行人對大武警及村民緊急協助的義舉內心萬分感謝。

▲▼ 大武員警與當地村民合力，最後終於將車子拖離沙坑成功脫困。（圖／台東縣警察局提供，下同）

據了解，來自高雄的曹先生向警方聲稱與朋友因熱愛「沙灘夜釣」，耳聞太麻里鄉「金崙大橋」下是許多釣客首選灘釣點，故在假日時帶友人一同慕名而來，到達太麻里鄉「金崙大橋」時已近午後時刻，一行人即計畫在橋下沙灘上覓點搭篷露營並享受夜釣樂趣，但才將車子駛入沙灘地，車輪卻陷入土沙中，經過一番努力後仍無法讓車子脫困也動彈不得，束手無策下向多良派出所報請協助。

▲▼ 大武員警與當地村民合力，最後終於將車子拖離沙坑成功脫困。（圖／台東縣警察局提供，下同）

多良派出所警員江長庭獲報後立即馳赴現場，並通知當地村民備妥拖繩、工具駕車到場協助救援，過程中員警與村民嘗試各種方法，最終在警方與村民共同努力下，順利將曹男受困之車輛拖離沙地至道路安全處。曹先生與友人頻頻向員警感恩道謝，並豎起大拇指稱「大武員警有夠讚！！」。

大武分局提醒大家，為顧及自身安全及避免事故發生，民眾外出旅遊時應作好充足的行前準備並慎選適當的旅遊環境。若欲從事沙灘活動，應注意海岸日、夜溫差大需備妥保暖衣物，且沙灘地質鬆軟，倘若任意將車輛駛入易使車輪陷入土沙中而受困，萬不可大意。希望大家能「快樂出門，平安回家」。

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