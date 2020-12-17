農業金庫宣布12/23與LINE Pay、一卡通合作　開通農漁會儲值服務

▲農業金庫表示，部分地區農會附設超市，也同步開放LINE Pay行動支付。（圖／LINE Pay提供）



記者許展溢／台北報導

農業金庫今（17日）宣布，今年12月23日將與LINE Pay、一卡通票證公司合作，陸續開通全國農漁會LINE Pay Money帳戶連結儲值服務，給予大眾支付多元化的選擇。

農業金庫指出，近年來，農業金庫致力於發展數位金融，協助農漁會透過連結LINE Pay Money帳戶提供更便利的金融服務。子公司「農金資訊公司」設置的「農金安心GO媒合平台」也將開通LINE Pay行動支付，吸引更多人購買農漁會、青農生產之安心優質農漁產品。

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農業金庫表示，汐止、樹林、金山、三芝和三重區農會等附設超市，也同步開放LINE Pay行動支付，提供在地居民更便利的支付服務。另外，農金資訊公司成立的「農金安心GO媒合平台」，媒合生產者與消費者，將全國各地農漁會輔導的產品，透過資訊科技上架，協助農漁會降低營運成本，提升服務效率，提供農民更多種類的金融服務，並與中華郵政合作，媒合金流與物流。

農業金庫強調，將積極推動農業金融的數位轉型，加速資訊共用整合，完成全台311家農漁會信用部轉換上線，強化農業金融體系。