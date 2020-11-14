淡海輕軌藍海線15日下午通車　12/14前持電子票證免費搭乘

▲淡海輕軌第一期藍海線15日通車。（圖／新北捷運公司提供）

文／中央社



淡海輕軌第一期藍海線營運里程2.21公里，15日通車後到12月14日可持電子票證免費搭，旅客可從淡海輕軌紅樹林站搭乘，或綠山線濱海沙崙站轉乘。第一期藍海線銜接濱海沙崙站，沿線設平面車站台北海洋大學站、沙崙站與淡水漁人碼頭站，民眾可在濱海沙崙站轉乘，或自紅樹林站直達淡水漁人碼頭站。

▲淡海輕軌第一期藍海線15日通車。（圖／新北捷運公司提供）

新北市政府捷運工程局副局長林耀長接受中央社記者訪問表示，淡海輕軌一期工程包括綠山線和第一期藍海線，因施工過程發現清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，藍海線工程時間延長，綠山線民國107年12月23日通車後，藍海線既要施工，又要比照綠山線進行相關機電系統測試。

「每天僅有2小時可以測試，如果安排不當或測試失敗，隔天就要再重新測試」，林耀長苦笑說，「同仁被操得很慘，很感謝他們辛勞，還有家屬的體諒」。林耀長表示，預估一期路網平日運量在110年達4.4 萬人次，目前綠山線單日運量約9000人次，待藍海線通車後，將縮短重疊路段班距，並透過行銷活動及附屬事業經營，運量可望逐步提升。

票價部分，藍海線新增3站區間自15日通車到12月14日，民眾持電子票證可免費搭乘，12月15日起收費，從淡海輕軌紅樹林站到淡水漁人碼頭站，票價訂為新台幣30元。

▲淡海輕軌第一期藍海線15日通車，由一卡通結合LINE FRIENDS獨家授權，推出藍海線通車限定紀念套票組。（圖／新北捷運公司提供）

新北大眾捷運股份有限公司表示，藍海線通車後，淡海輕軌將採兩種營運模式，分別為紅樹林站到崁頂站，及紅樹林站到淡水漁人碼頭站，與綠山線重疊路段班距縮短到尖峰6分鐘、離峰7.5分鐘，類似台北捷運中和新蘆線營運模式；新增3站旁，都有公車、YouBike等轉 乘設施。

北台灣第一條輕軌淡海輕軌整體路網總長共約13.99公里，設20座候車站以及1座機廠，總工程計畫經費約153億元，其中新北市府負擔約65.4億元。淡海輕軌分二期工程興建，一期涵蓋綠山線（紅樹林站到崁頂站等11站）及第一期藍海線（淡水漁人碼頭 站到台北海洋大學站等3站），興建經費預計約128.1億元；紅樹林站到淡水漁人碼頭站約8.4公里。 二期藍海線為淡水站到淡水漁人碼頭站，預計113 年完工，將設6站平面車站，路線全長約4.44公里。

▼淡海輕軌行駛於藍海橋上。（圖／新北捷運公司提供）