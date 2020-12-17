兆豐慘遭美國開罰57億　告前董座蔡友才討罰金敗訴

▲兆豐金遭美國開罰1.8億美金，告前董座蔡友才討罰金，北院18日判兆豐敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者羅志華／台北報導

兆豐紐約分行於2016年8月間，遭美國開罰1.8億美金、金管會開罰1千萬台幣，兆豐認為蔡友才在擔任董座期間，明知銀行遭美國調查，卻未積極處理，應為罰款負責，而後續吳漢卿擔任代理董座時，也未盡管理公司責任，向2人求償57億6195萬3509元（1.8億美金、1千萬台幣），北院17日判兆豐敗訴，蔡友才免賠。

蔡友才認為，兆豐被罰錢不是他害的，在兆豐被美國調查後，他也和團隊持續辦理改善計畫，且美國罰1.8億，是兆豐跟跟美方協商的結果，而金管會裁罰不合理，兆豐也沒爭執，被罰的錢不該由他來承擔。

兆豐在美國罰金中，控訴蔡友才回給美國的信件有疏失；蔡友才認為，他回給美國的報告，是經3位董事會成員參與完成，並不是他一人獨斷。

法官認為，兆豐控訴吳漢卿部分，並沒有充分舉證，證據不足認吳漢卿未盡管理人義務，美國裁罰的合意令中，也沒提到蔡友才回信的事，至於蔡友才是否能有更好的判斷，使兆豐不被美國罰錢，此部分兆豐也沒提出足夠的證據，無法證明蔡友才是基於惡意，害兆豐被美國罰金，判兆豐敗訴。

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