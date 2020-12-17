吳子嘉分析中國奪東沙動機：怕美軍「離岸封鎖」　經濟全面垮台

▲吳子嘉分析中國佔領東沙動機，是害怕美軍「離岸封鎖」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

日本知名學者小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara），近期在《外交家》期刊投書指出，東沙島可能會成為拜登上任美國總統後的首個台海危機，使東沙島與南海問題再度浮上檯面。對此《美麗島電子報》董事長吳子嘉在新聞節目《關鍵時刻》分析中國奪取東沙的動機，因為中國在海上疆界，完全沒有天然防衛線可以利用，一旦美國「離岸封鎖」，將會造成中國經濟垮台。

吳子嘉分析，「南海問題」是中國與美國最大的爭執點，對美國而言可以利用「南海問題」團結所有周邊國家，完成印太戰略包圍網，印太包圍網形成「那中國完蛋了」，因為全球57%能源運輸的經過南海這條商業航道。

吳子嘉進一步分析，從海南榆林港到山東青島沿線，跨越了「長三角」、「珠三角」等精華區，占了全中國了90%財富，「那它有什麼防衛能力？沒有啊？馬上就是大海啊！它必須把防衛線擴充到外面去」在朝鮮半島還有北韓可以擋，在印度邊界還有喜馬拉雅山可以擋，所以陸路疆界完全不怕，海上疆界完全沒有力量。

▲如果美軍從麻六甲「離岸封鎖」，中國經濟就垮台了。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



吳子嘉認為，美軍甚至可以使出「離岸封鎖」一旦在麻六甲海峽封鎖，中國經濟就垮台了，對中國而言完全沒有妥協的空間，因為事關中國東南精華區省分財富的經濟，如果東南省分經濟一垮，中國就全面垮台，南海利益是涉及國家是否會亡國或興盛的關鍵定位問題。

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