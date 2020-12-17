吸金近200億！「心靈導師」黃圓映重判　重判10年定讞

▲黃圓映吸金案，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

自稱「太仁心靈導師」的女子黃圓映，2003年起以高利息與辦心靈講座為名，透過靈修道場吸金，到2011年被查獲時，吸金近200億元，受害人數近8000人。更二審將她判刑10年，她的丈夫林鑫溢和胞妹黃鎂銀各判刑8年，法院扣除以兌付的26億餘元，還宣告沒收172億餘元。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，黃圓映（原名黃春美）於1994年加入台北市仰德大道、由王秋東所設立，信仰三清祖師的靈修道場，王男當時就以「修道」與「生活費」等名義，以月息3％（年息36％）向道親吸金，但王男於2003年突然過世，留下存款2億元。道親推舉黃女接任道場負責人，她依循王秋東的經營模式吸金，還增設小組，每小組由一人擔任「口線」，共有126名「口線」，但利息卻不斷調降，到2011年檢警查獲為止，月息已調降至0.8％（年息9.6％）。

檢警在2011年搜索時，於黃女等人住處，查扣現金4億餘元、賓士名車3輛、骨董170件、黃金19筆、名錶35只等奢華財物，另有大批基金、存款與股票，這部分金額就高達24億餘元。而檢方發現，黃女的資產由丈夫林鑫溢（原名林木榮）與胞妹黃鎂銀（原名黃美霞）打理，檢方初估受害者將近8000人，吸金金額高達198億9000多萬元，檢方對黃女等人提起公訴。

案經法院多年審理，一審將黃圓映判刑12年、併科罰金4億元，共犯林鑫溢與黃鎂銀各判10年、各併科罰金3億元。二審改判黃圓映11年、併科罰金6000萬元，但卻認為黃鎂銀、林鑫溢均為人頭而改判無罪。更一審又改判黃女徒刑11年，犯罪所得172億餘元沒收，黃鎂銀、林鑫溢，均依同樣罪名改判9年。

案件到了更二審，今年8月間台中高分院將黃圓映依違反《銀行法》等罪將判刑10年，林鑫溢、黃鎂銀各判刑8年，並宣告沒收172億餘元，發還予被害人。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。本案弔詭的是，因判決書正本須送達被害人，本案判決書以更一審為例，多達2400餘頁、被害人多達8000人，為此，台中高分院還辦理標案，印製判決書並送達被害人，費用高達360萬元。