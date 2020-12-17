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稱對手在臉書上抹黑公司　永慶房屋請求登報道歉敗訴確定

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房仲,房屋仲介,信義房屋,永慶房屋,打房（圖／記者張一中攝）

▲永慶房屋告對手妨害名譽，敗訴確定。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

臉書上3年前有不明人士成立臉書粉專「黑心信義，還我錢來」，結果信義房屋旗下公司王姓、謝姓2名員工，以個人名義在該粉專留言，被對手「永慶房屋」認為有抹黑之嫌，因此起訴要求信義房屋在報紙上刊登道歉啟事。永慶房屋一路敗訴，案件上訴第三審，最高法院最後還是駁回永慶房屋的請求，敗訴確定。

判決指出，「黑心信義，還我錢來」粉絲專頁在2018年5月初，在標題名為「【信義房屋黑心實錄】鳳山濤花園」公開留言欄中，出現幾篇留言。內容分別為「小編根本是永慶的員工，硬要組一個黑心信義，勸小編趕快離開這家公司，待久了只學會一些旁門左道，又沒賺到錢，公司覺得你沒利用價值時就把你fire。」另外一篇為「做此專頁的人反串的很用心，但臉書的演算法還是出賣了你，哈哈），並在該擷取頁面右側「相關的粉絲專頁」項下，圈選「永慶幸福同學會」並註記「秒懂」等語。

留言發布後，引來永慶房屋不滿，認為留言的王姓、謝姓兩人，分別為信義房屋公司百分之百持股的「信義全球資產管理股份有限公司」員工，2人的留言「未經查證即發表系爭貼文指摘系爭臉書專頁係伊指使員工成立管理，並暗喻伊不循正軌、唯利是圖及非法資遣員工，足使閱覽者產生伊使用不正手段從事不公平競爭，並抹黑、打擊競爭對手等負面評價，減損伊之名譽。」因此提出民事訴訟，要求信義房屋在四大報的頭版上，刊登道歉啟事一日。

案經法院審理，2人否認貼文會造成永慶房屋名譽減損，另外2人也認為，留言時均以個人身分為之，並非在上班時間、公司內部電腦傳送，故非執行公司業務，拒絕賠償。

一二審法院均駁回永慶房屋的請求，其中二審高等法院指出，2人的貼文，乃針對可受公評之事所為之善意評論，均無侵害永慶房屋名譽權之情事，不能令負侵權行為損害賠償責任；此外，貼文內容均未揭露任職公司資訊，則2人基於個人使用臉書習慣以自己名義發表系爭貼文，客觀上不能認定與執行信義全球公司之職務有關，故二審駁回永慶房屋的請求。永慶房屋上訴第三審，最高法院審理後，還是駁回永慶房屋的請求，敗訴確定。

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