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坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

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▲▼交通部偕同執法單位進行遊覽車聯合稽查，確認車上設備、逃生門機制。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO說自己是走道派的人。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

搭乘大眾交通工具的時候，從座位選擇到喜歡在車上做什麼事，每個人的習慣都不同。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，討論起座位的選擇，說他個人是「靠走道派」的，因為靠窗的話，要進出會打擾到別人，「反之坐走道比較能放鬆自在，想出就出、想坐就坐」，好奇發起討論「坐車喜歡靠走道還是靠窗？」

這位網友文中表示，不論客運、火車或高鐵，都有分靠走道的座位或靠窗的座位，雖然大部分不能自己決定，但若是可以自己選擇，「不知道大家坐車是屬於喜歡靠走道派還是靠窗戶派？」也表示他是屬於喜歡靠走道的那一派，「畢竟如果靠窗要進出，會很不好意思打擾別人。」

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原PO就說，坐靠走道的位子比較放鬆、自在，想離開不用請別人挪動、想坐也隨時能坐下，雖然相對來說，就是被別人打擾，但他認為「有種寧願被別人打擾，也不要是自己打擾別人的感覺」，好奇問其他人都習慣坐哪種座位。

▲高鐵,高鐵公司,高鐵月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲不少人覺得，要看搭乘距離和時間決定坐哪。（示意圖／記者李宜秦攝）

貼文一出，其他網友紛紛留言，「走道，尤其是搭長途飛機，走道必搶」、「跟朋友靠窗，自己靠走道」、「走道，原因跟你一樣XD」、「靠窗，搭車不太喜歡看手機或書」、「覺得窗比較好，不會有人一直走來走去」、「靠窗，想放心的睡覺」、「台鐵、高鐵自由座靠窗，因為會有人站在旁邊撞你；高鐵對號座、客運靠走道，因為有一邊沒障礙物比較寬。」

其中，就有不少人分析，要以搭乘的距離、時間來決定，意外釣出「長程走道，短程靠窗」八字真理，「長途靠走道、短程靠窗，有錢就搭商務艙」、「飛機的話長途靠走道、短途靠窗，上廁所方便」、「火車和短程飛機靠窗，長程飛機靠走道」、「短程選靠窗，靠走道會被擠到、踩到、包包撞到、雨傘的水滴到」、「長途走道，短程靠窗，高鐵最後一站下的話靠窗。」

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