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快訊／宜蘭台7丁往福山坍方「巨石崩落」　緊急清除恢復雙向通車

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▲▼宜蘭台7丁5.5K僅單線通行。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭台7丁線今晨發生道路坍崩事故，5.5公里處僅開放單線通行。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

北台灣連日降雨下不停！台7丁線往宜蘭縣員山福山植物園方向約5.5公里處，今（16）日清晨時道路旁邊坡發生坍崩，不少巨大落石掉落路面，致該路段交通受到影響，目前僅開放單線雙向通行。據了解，相關單位已派員前往處理，在此呼籲欲行經此路段的用路人小心駕駛。

9：51更新

公路總局四工處表示，經機具及人員盡速搶修，台7丁5.5公里處零星落石已清除完畢，現場恢復雙向通行。

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▲▼宜蘭台7丁線今晨發生道路坍崩事故，5.5公里處僅開放單線通行。（圖／記者游芳男翻攝）

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