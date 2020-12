女老闆與9歲兒在家遭人謀殺　「離職員工」也跟著自轟身亡

▲警方發現凶嫌曾是死者員工。(圖/合成圖,翻攝自臉書與田納西調查局推特)

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州31歲女子賓克利(Jessie Binkley)和9歲兒子近來在家中遭人射殺,警方調查發現,凶嫌竟然是賓克利公司前員工41歲男摩爾(Kevin Moore),因為不爽遭到開除就犯下血案。

案件11日晚間發生在賓克利位於貝思佩奇(Bethpage)家中,員警抵達現場發現,賓克利與9歲兒子雅各布(Ezekiel Iacob)因為中槍傷已經身亡,後來接到線報,曾有一名外型與摩爾十分相像的男子出現在案發現場。

警方派出大批警力13日前往摩爾家進行逮捕,凶嫌先是拒絕出面,後來在房內自轟身亡,警在遺體旁找到受害者身分證件與相關財物。索姆奈郡(Sumner County)警方表示,摩爾曾在賓克利家族企業工作,近來才被開除,現場證據顯示他很有可能就是殺人凶手,詳情仍在調查中。

Most Wanted alert . This fugitive, Kevin Marc Moore, is wanted by the Sumner County Sheriff’s Office for two counts of first-degree murder, especially aggravated robbery, aggravated burglary, and possession of a firearm during a dangerous felony. 1-800-TBI-FIND. pic.twitter.com/UIv0lpXSTH