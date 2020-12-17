快訊／國道1號南向317.9公里5車追撞　現場一度塞爆

▲國道1號南向317.9公里處，17日上午10時14分發生一起5車追撞車禍，造成大塞車，幸好無人員傷亡，目前肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊調查處理中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向317.9公里處，17日上午10時14分發生一起追撞車禍，1名呂姓男子駕車疑未保持安全距離，追撞前方3部自小客車，後方另一部自小客亦因疑似未注意車前狀態撞擊呂男車輛肇事，造成大塞車，幸好無人員傷亡，相關駕駛人酒測值均為0，目前肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊調查處理中。

國道警察第四大隊指出，國道1號南向317.9公里處，於12月17日上午10時14分發生追撞交通事故，一部由呂姓駕駛所駕自小客車，疑似未保持安全距離而追撞前方3部自小客車，而後方另一部自小客，亦因疑似未注意車前狀態撞擊呂姓駕駛車輛肇事，現場造成大塞車。

國道警察第四大隊案發後馬上派員到場管制疏導交通，並勘查測繪蒐證，事故已於上午10時46分排除，幸無人員受傷，駕駛人酒測值均為0.00mg/l。國道警察第四大隊將持續利用各項宣導機會，呼籲行車時要保持安全距離，並注意前方動態，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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