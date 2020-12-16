元旦連假國5必塞！12/31「上午9點湧南下車流」　時速恐低於40km

▲元旦連假國道疏運。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

元旦三天連假將於兩周後登場，交通部高公局預判，元旦連假前一天（12/31）國5就會湧現花東跨年車流，預計當天9-24時國5南向南港系統至坪林會有壅塞情形，連假尖峰時段時速將低於40公里，行車時間恐為平常5-7倍。

高公局表示，預判元旦連假前1日，國5即湧現往花東之跨年車流，9時-24時南向南港系統至坪林易有壅塞情形，連假首日4-16時、第2日6-16時南向南港系統至坪林；第2日11-23時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，以上各連假尖峰時段之行車時間，恐將為平常的5-7倍。

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高公局表示，將於元旦連假首日0-24時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口，0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口；連假第2日0-24時封閉國1埔鹽系統雙向入口、國1虎尾及國3西濱北向入口，0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口；收假日0-24時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

▲元旦連假搭乘大眾運輸可更省時。（圖／高公局）

為鼓勵公共運輸，將持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。另公路總局已宣布多項國道客運票價優惠，提供優惠省時的大眾運輸服務，到達宜花地區憑國道客運票根還可享有租車優惠，並闢駛花蓮地區飯店接駁路線。

高公局將視路況配合利用資訊可變標誌(CMS)進行宣導：國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，建議改道台9線或106乙；另當蘇澳出口回堵時，往花蓮之民眾請提早由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北之用路人請改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開雪山隧道塞車。