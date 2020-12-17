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「4生肖」年底財運大拉尾盤！　尾牙、彩券都易中大獎

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▲▼錢。（圖／免費圖庫pxhere）

▲4生肖在年底衝一波還有發大財的機會 。（示意圖，4生肖裡沒有青蛙／達志影像）

生活中心／綜合報導

2020年只剩2星期，在年末之際不少人都希望能拉尾盤迎來好運氣，開開心心過個跨年假期。運勢命理網站「旺好運」即分享，年底有4生肖只要全力衝刺，就有機會拉尾盤，甚至還會有貴人相助，只要好好把握，就能在年關前、尾牙時財運大爆發。

這4生肖分別是：

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屬羊的朋友：
在最後一個月，可利用理財讓荷包累積更多錢財，只要穩定投資就會有好的收益進來。但要特別注意不要隨便聽信別人意見而做一些奇怪的投資，一定要事先多做評估再進行。

屬狗的朋友：
在近期會財運大開，因為人氣大漲而業績攀升。投資方面適合以錢滾錢的方式，會讓你賺到荷包滿滿笑開懷，建議可投資龍頭類股，或者多觀察新興市場方面的投資標的，有逢低買進的機會。

▲▼股票,股市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬羊的人只要穩定投資，年底就會有好的收益進來 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

屬兔的朋友：
財運優於一般人，同時會有追尋更多機會與副業的想法不斷出現，而且你的願望似乎被老天爺全盤聽見與接收，因此你的超旺的財運之門將開啟，不但會出現與自己工作結合的機會，只要過去你有在努力充實自我的人，將會出現不錯的副業合作關係。

屬龍的朋友：
處於偏財運大爆發時期，可能有意想不到的偏財進來，像是中發票大獎，刮刮樂、彩券中獎，甚至在尾牙時抽中頭獎。工作方面，會有貴人相助，讓事業和財運都雙雙提升，可說是風生水起，運勢相當不錯。

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲屬兔的朋友年底將有超旺的財運。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）


本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團

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