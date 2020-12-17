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2021星座「健康運勢」大公開！4種人小心下半身出問題

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上廁所,小便斗,排尿。（圖／記者簡仲豪攝）

▲明年12星座健康運勢必須超前部署，該留意哪部位的健康，專家告訴你。（示意圖／記者簡仲豪攝）

文／陶文

辛丑年的五行特質比較傾向於「自我茁壯」型態，由於辛丑太歲的健康星並不理想，易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》提到，國際上疫情的有效控制還有努力的空間，也因為如此，狀似鎖國的現象不容易出現大幅度的開放，這個時候就算不想「獨善其身」也不行。

在國際政治上，台灣仍舊屬於讓國際羨慕的國家，而兩岸之間的彼此測試現象容易獲得舒緩，不過值得提醒的是，自己的國家還是要靠自己保護，因為辛丑太歲的五行結構中，朋友是靠不住的。且看陶文老師接地氣分析2021年各星座健康運勢，繼續看下去就對了！

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【牡羊座／健康運勢】頸部、關節與腳部，容易痠、痛、麻

天星磁場對於健康容易造成影響的部位在頸部、關節與腳部。2021年牡羊們最需要保養的將會是口、舌、喉和牙齒，平日多喝水滋潤喉嚨，少吃刺激性食物，也需要提防因為時序變化而引起的感冒。多運動是保健的好策略，不過還是需要提防運動傷害。

【金牛座／健康運勢】關節、牙齒、骨骼，問題出現前請防患未然

關節、牙齒、骨骼是2021年格外需要養護的部份，而金牛大姐大哥們則宜提防摔倒，傷及骨骼，不利健康。鈣質要攝取足夠，則是明年的另一門養生課題。降低應酬機率，讓生活更規律，整體運勢就會更順遂。多安排尋幽訪古的知性之旅，讓情緒、身體與心靈都得到滋養。

【雙子座／健康運勢】容易拉傷、閃到腰

不利健康的星曜出現在雙子們的腰部，這一年需要謹慎面對運動傷害，筋骨方面的保養更是刻不容緩。坐骨神經方面的問題，非到不得已請勿輕易嘗試動刀。另外頭部的保護也十分重要，沒事多休息與休閒，有助於壓力的舒緩。睡眠是最好的療癒，也是釋放腦壓的理想策略。

【巨蟹座／健康運勢】多喝水、少憋尿

沒事多喝水，多喝水沒事。巨蟹們在2021年的保健養生第一要素就是水分的攝取要充足，憋尿是影響健康的行為，膀胱炎與腎臟炎都容易因此發生。個人衛生的維護需要多一份心思，而居住的環境也需要調整的更加舒適，除了容易得到好風水之外，對於睡眠與情緒的調理具有很大的助益。

▲▼健康，運動，喝水，睡眠，防疫，口罩。（圖／pixabay）

▲巨蟹在2021年水分攝取要充足，憋尿會影響健康。（示意圖／pixabay）

【獅子座／健康運勢】多放鬆脊椎、根絕下腰背痛

別勞累了！很矛盾的說法，要馬兒好，又要馬兒不吃草。運勢活絡的明年，想不勞累恐怕不容易，不過還是有必要妥善規劃時間，無論如何都需要安排休息的時間，以免不知不覺就過勞了。找時間鍛鍊背脊肌肉群，為了保護腰椎，避免下腰背痛的困擾。女獅子則宜留意生殖系統的保健。

【處女座／健康運勢】多保養腸道、解決便祕問題

腸胃保健是2021年的重要課題，飲食宜多元化，纖維食物的充分攝取十分重要，因為這一年最容易出現的消化不良與便祕的問題。工作壓力要安排釋放與舒緩的機會，否則肝膽方面的養護必須付出更多的心力。適度的運動是必須的，而工作領域的環境也需要用心布局，陽光充足，空氣流通，動向順暢，就是好風水。

【天秤座／健康運勢】多做有氧運動讓血管變健康

子女運勢頗佳，是個孕育優質下一代的好流年。歡樂指數與健康息息相關，每天開心，日日健康。氧氣是明年健康運的重要元素，除了多做有氧運動外，慢跑與快走都是強化心臟健康的好方法。對於很忙的天秤座，每天步行一萬步以上，也同樣可以獲得健康，而腰背的不舒適亦可獲得改善。

【天蠍座／健康運勢】增強大腦免疫力，適度地運動可以幫助腦壓的釋放

雖然流年氣息是理想的，而生活節奏也是快速的，不過靜下心，放緩步伐，更換心境的星盤情境依舊宜掌握，因為對於健康是有利的。情緒管理十分重要，腸胃疾病與之息息相關，適度地運動可以幫助腦壓的釋放。休息是為了走更遠的路，千萬別讓遊戲因為過度消耗而提前結束。

▲▼跑步機,跑步,運動,室內運動,快走,心肺耐力。（圖／Pakutaso）

▲對天蠍座來說，情緒管理攸關腸胃道健康，而適度運動有助於放鬆。（示意圖／Pakutaso）

【射手座／健康運勢】沒事多戴口罩，預防上呼吸道感染

呼吸道的保養十分重要，天候與溫差變化是關鍵，沒事多戴口罩，既保護呼吸系統，同時也避免流感上身。平時多準備一件薄外套，外出和辦公室冷氣房都可披上。過於刺激的食物少碰為妙，只為了避免喉嚨發炎。情緒管理需要多一份心思，只為了減少免疫系統的刺激。

【摩羯座／健康運勢】養肺顧氣管，多運動增強免疫力

營養均衡是2021年的重要功課，呼吸道的保養也同步重要。就中醫的角度來說，上焦是摩羯們2021年特別需要調養的部份。久坐的摩羯們，除了要給自己一張舒適合乎人體工學的椅子外，多做一些輕微的運動，鍛鍊背脊肌肉才不至於讓脊椎受到傷害。冥王星主事的霸氣年，還是需要給身體休息的時間。

【水瓶座／健康運勢】均衡飲食吃出好體質

均衡飲食是2021年的必須，活動力大的元素，營養的補給十分重要。另外，為了增加喉嚨的保養，刺激性食物少用，同時也需要多滋潤喉嚨。平日宜酌量運動，維持筋骨的靈活，年長水瓶有必要提防摔跤的問題。水瓶可以好奇，但行動之際必須專心，邊走邊看手機的習慣需要修正。

【雙魚座／健康運勢】養腸道，擺脫消化不良

將居家和辦公室重新布局，讓陽光與空氣充滿，就等於健康滿分。腸胃保健是今年的健康要務，刺激性食物不宜過量，專心用餐以免消化不良。建議多安排戶外活動，接觸大自然容易提升雙魚們守護星的正能量，情緒與壓力能夠得到舒緩，健康與運氣都有機會獲得正向提升。

本文摘自：《2020鼠年開財運賺大錢》／ 陶文（易經未來學研究者）／時報出版

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