2021年台北101跨年三百秒煙火　史上最低預算2500萬元創紀錄

▲台北101公布2021年跨年煙火影片。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

國際新冠肺炎疫情未歇，即將跨入新的一年，台北101延續前例舉辦跨年煙火，讓民眾能在2021年第一秒，擁有希望與愉悅的心情，且呼應目前台灣疫情控制得宜，跨年煙火長度跟去年相同為300秒，今年省略大型T-Pad改以大樓燈光補助，創下歷年300秒長度煙火預算最低紀錄。

一向受國際矚目的台北101大樓跨年煙火，已連續舉辦10多年，前幾年因應國際環保潮流，將煙火減半至16000發，另以煙火搭配特效燈光、巨型螢幕T-Pad，達到豐富的聲光效果，施放預算一度達到4500萬元至6000萬元。

今年新冠肺炎肆虐，台灣疫情控制得宜，台北101日前也宣布，即便跨年晚會可能因為防疫改為線上舉辦，仍會依計劃施放跨年煙火，今年紐約已宣布跨年將改成線上轉播，取消煙火施放，雪梨也表示將降低施放規格，巴黎目前仍在評估，相較台灣環境相對安全，早在之前就確定施放的狀況，也讓本次跨年煙火更受國際注目。

台北101總經理張振亞表示，跨年煙火延續去年長度為300秒、16000發的規格，今年特別輔佐大樓燈光加入節目，配合音樂節奏與煙火搭配，一樣相當精彩，且推出「360度立體特效輪狀煙火」，安置在大樓4面共16組，讓以往僅單面最豐富的效果，擴大到4面都能看到，這樣大幅的調整規劃，也將2500萬元的煙火預算做最有效的利用。

據悉煙火贊助商包括交通部觀光局、中華電信、證交所、雅芳、美德醫療等官方與民間企業。