居服員破迷思「不能換藥、抽痰」　長文吐血淚：沒義務幫你刷馬桶

▲居服員分享工作包。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣將於2026年邁入超高齡社會，老化速度甚至超越日本，也因此長照需求量大增。一名居服員就發長文吐露心聲，表示經常被當傭人使喚，進行清潔打掃的工作；同時，她也強調，「我們就是不能換藥，沒有受過專業訓練的，也不能抽痰。」

網友在「爆怨2公社」提到，「關於長照2.0，看起來薪水好像很高、很好做，當然遇到好的案家是真的很好服務，但遇到什麼都要順便的，就很想給他腮芮，我們是居家照顧服務員，不是居家清潔服務員！」

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她直言，居服員是沒有義務幫忙刷馬桶、搬茶几、洗冷氣、刷陽台、洗電風扇，還是清掃誰的房間，「我們也不用順便幫忙做一堆您覺得是2、3分鐘，很快可以解決的事，不要覺得花錢就是老大，不好意思！一般戶自付額16%，100元您付16元；中低收入戶自付額5%，100元您付5元；而低收入戶基本上不用付錢，政府補助100%。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事實上，幫重症全癱者翻身拍背、肢體關節活動、移位上下床等，對居服員腰椎、雙手、肩頸都是長期的傷害，她們經常晚上痛到睡不著，「不要嘴砲說這是我們選擇的工作，就要承擔工作傷害，不然不要做！說這種話的人，最好您家或您本身未來都不需要使用到老人福利！」

另外，對於服務內容的一些迷思，她嚴厲指出，「我們沒有受專業訓練的居服員不能抽痰！弄不好嚴重是會休克的，如果人掛了，家屬不會告居服員嗎？別傻了...我們也要保護自己。還有我們就是不能換藥，因為我們不是護理師，要是傷口感染潰爛，還是蜂窩性組織炎，家屬不會告居服員嗎？別把我們當北七。」

最後，她也強調，「我們是協助家庭照顧者去照顧家中長輩，家屬才是主要照顧者，不是居服員到你家了，就變成傭人一樣，請尊重每一個職業！要是覺得政府的長照不盡您所期望，歡迎去找24小時看護人員或外籍看護，不要在那邊糟蹋居服員！」