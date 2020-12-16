國一妹下戰帖！聯絡簿上「神還原動漫角色」　班導妙手回應羨煞網

▲妹妹和班導會以「畫畫」互動。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

聯絡簿除了記錄功課和生活，同時也是家長與師長溝通的管道之一。一名女網友發文表示，她國一的妹妹時常在聯絡簿上畫畫，老師看到後，不但以幽默口吻回應妹妹，還附上自己的創作，讓她看了大吃一驚，直呼「隱藏版的人才！」照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友都大讚，「這個老師很可以啊」、「很厲害！可以畫漫畫了」。

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文直呼，「想不到國一的妹妹跟班導都是隱藏版的人才！」妹妹總會在聯絡簿的「請聽我說」那欄大肆創作，畫藝相當精湛，除了用色飽和，人物的眼神還非常生動，不僅如此，妹妹甚至還在一旁加上對話，像極了漫畫！

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從照片可見，妹妹設計的對白有「今天不用補習，回家看《獵人》」、「這個假日好無聊」、「星期一又要上學」、「今天不用補習耶」、「要放假了沒」、「今天表姊家的柴柴要借住我家，開心」、「數學題看不懂」。

老師看到妹妹的創作後，也以原子筆畫了好幾個精緻的小插圖當作回應，同時，也在聯絡簿上寫道，「都沒作業（嗎）」、「我倒是忙翻了」、「走！別怕」、「你確定（嗎）」、「放假？有這東西（嗎）」、「太棒了」、「又不是外星文字」。兩人的互動相當有趣，令人看了非常羨慕，而原PO也透露，其實妹妹的班導是美術老師，「超會畫的！」

照片曝光後，不少網友留言回應，「師生感情很好耶」、「現在寫聯絡簿不來點才藝，我不配寫聯絡簿」、「太猛了！老師好可愛」、「高手遇到高手」、「老師也蠻幽默，一級棒」、「都好強啊！老師的隨意插畫更是一絕」、「老師跟學生這樣互動的很不錯」、「有這種老師好好喔！羨慕」、「好有趣喔！每天應該都很期待對方的圖文吧」。