徵剪片一小時只匯20元！男逼分期毀三觀　「超恥度跳針」千人朝聖

▲男徵1分鐘剪片，開價200元。（圖／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一位剪片師11月25日接了一個簡單案子，對方也承諾支付200元酬勞，不料隔天事成後，男子只匯款20元，還說「下個月7號再匯180元」。隔月，剪片師遲遲未收到錢，忍不住傳LINE質問，怎料對方緩緩吐出同一句話，讓他當場傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，替一名剪片師朋友抱屈，「人家辛苦幫你剪片，結果200元付不出來還要分期？只付20元而已…真替我朋友不捨阿，欺負老實人也不是這樣」。

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對話中可見，男子11月25日在群組徵片師，隨後詢問「一分鐘影片你要花多久時間？」剪片師回答「簡單的話10分鐘，細膩的話大概2小時」，男子隨即說「OK，那我抓一個小時，算200塊錢！」

▲剪片師隔天收到20元，滿頭問號。（圖／爆怨公社）

雙方談妥後，剪片師當天交出作品，但男子隔天只轉帳20元，還說「我先匯20給你，下個月7號再匯剩下的180」。當時剪片師傻眼，無奈默默接受，怎料一路等到12月14日都未收到款項，對方也未進一步聯繫，讓他忍不住傳訊「請問有打算匯？」

▲剪片師遲遲等不到餘款，忍不住傳訊詢問，卻得到跳針回答。（圖／爆怨公社）

等了一天，男子僅簡單回覆「下個月7號我再匯給你」。剪片師忍無可忍，將對話紀錄公布到臉書，並回覆「這句話你好像上個月說過了！」怎料男子仍不匯款，反倒傳訊強調「請你撤掉副本，你已經嚴重影響我的個人名譽，我已經說下個月7匯給你了，我沒有不匯，謝謝，麻煩了！」

剪片師火了，忍不住反擊「匯了我自然會撤掉，上個月你說這個月，這個月又說下個月」、「當初200是你開的，說下班匯款也是你，說7號匯款的也是你，你哪句話信用過？」

▲剪片師爆氣狂罵，「你哪句話信用過？」（圖／爆怨公社）

連番質問下，剪片師本以為男子總算要乖乖付費，怎料對方只徐徐吐出一句「我先匯20給你，剩下160我下個月7號一定給你」，讓他當場氣暈。

▲一番爭執後，最後男子吐出了這兩句。（圖／爆怨公社）

貼文一出，許多網友直呼實在太扯，短短不到幾小時，就有超過2000則留言，「別人的貧窮限制了我的想像」、「這樣手續費有比較省嗎」、「這個有夠好笑，20塊是怎樣」、「是要等下個月媽媽給零用錢嗎」、「笑到黑菇」、「史上最低欠錢金額被開副本的」、「不仔細看會以為是談200萬」、「奇文共賞」、「可以介紹你朋友給我嗎？」掀起熱議。

其中，也有網友認為，「行情沒那麼低...專職片師路過...友情價隨便報個500都是很合理的」、「可以標一下那位古意剪片師嗎？200元/時～真佛心 」、「笑死，如果剪片師看到20元很懊惱，想去買包菸抽都不夠XDD」掀起熱議。