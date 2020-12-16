桃園三農會獲農業金融獎　全市農漁會存款總額達1,149餘億

▲觀音區農會榮獲「重設信用部經營績效獎」特優獎，獲頒75萬補助金。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音、龜山與大園區三個區農會，分別於「第14屆農業金融獎」榮獲「重設信用部經營績效獎」特優獎、「農業金庫策略合作獎」優等獎、「營運卓越獎甲組」甲等獎。市長鄭文燦16日於市府頒發50至75萬元補助金給三家農會，以彰顯農會的努力與信用業務優良事蹟。

▲龜山區農會榮獲「農業金庫策略合作獎」優等獎，獲頒60萬補助金。（圖／市府提供）



鄭市長指出，截至今（2020）年10月底為止，桃園全市農漁會信用部存款總額達1,149億4,768萬元，放款總額達638億3,447萬元，存放比率51.68%，逾放比率0.27%。

▲大園區農會榮獲「營運卓越獎甲組」甲等獎，獲頒50萬補助金。（圖／市府提供）

為提供農漁民更完整便利的金融服務，市府去（2019）年編列2,500萬元補助13區農漁會更新資訊系統設備，目前資訊系統已全面轉換完成，因應系統更新也持續推廣換摺，今（2020）年換摺率達80%的前三名分別為觀音區農會、桃園區漁會、蘆竹區農會，市府也頒發獎勵金，鼓勵以更便利的金融服務，發揮支持農漁業及照顧農漁民的功能，建構完善農業金融體系。

而為鼓勵農業金融體系穩健經營，農委會辦理農業金融獎選拔，今年桃園在第14屆農金獎表現卓越，觀音區農會榮獲「重設信用部經營績效獎」特優獎、龜山區農會榮獲「農業金庫策略合作獎」優等獎，大園區農會榮獲「營運卓越獎甲組」甲等獎；鄭市長分別頒發觀音區農會75萬元、龜山區農會60萬元及大園區農會50萬補助金。

・「摩洛哥優油」100ml 網路好評滿滿、一用上癮