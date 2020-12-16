FOX體育台終止倒數　ELEVEN SPORTS取代8成有線電視市佔



▲ELEVEN SPORTS 2020年起將進駐多數有線電視系統原FOX體育台頻位（資料照片／ELEVEN SPORTS 提供）



記者陳世昌／台北報導



體育迷注意了！FOX SPORT1、FOX SPORT2明年1月1日終止經營進入倒數，根據NCC最新統計，目前約有8成有線電視系統將以壹拾壹體育網的ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS2取代，但仍有大豐、全國、北都、洄瀾等有線系統約80萬戶，將比照中天新聞台下架後的「跳頻」方式，空出CH73、CH74(有的系統是CH71、CH72)。



根據NCC最新統計，目前已確定替代方案的有線電視系統包括 ：



富邦蔡明忠體系：凱擘12系統、台固5系統、大新店民主、屏南

CH73 FOX SPORT1->ELEVEN SPORTS1

CH74 FOX SPORT2->ELEVEN SPORTS2



中嘉體系：12系統

CH73 FOX SPORT1->ELEVEN SPORTS1

CH74 FOX SPORT2->ELEVEN SPORTS2



大豐媒體：3系統

CH71跳頻

CH72跳頻



全國、北都、洄瀾、南國等系統

CH73跳頻

CH74跳頻



TBC5系統、台數科6系統、三大等獨立系統

尚未提出申請





▲FOX SPORT1、FOX SPORT2於2020年1月1日終止經營，有線電視體育頻道替補情形彙整表（圖／NCC）



業界訊息指出，雖然仍有部份系統台尚未決定，但TBC等大型有線電視集團傾向播出ELEVEN SPORTS，使得該體育台定頻率可望達到80%以上。

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