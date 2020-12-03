批柯文哲「錯了不要硬拗」　游淑慧：北市府思維如同囤房惡房東

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市明倫社宅遭質疑月租費太貴，台北市長柯文哲2日表示「不希望所有住在裡面的都是窮人」，引發外界砲轟，同日晚間，他再澄清北市社宅要達到「混居、共榮、穩定房價」三目標。對此，北市議員游淑慧3日批評，該社宅房租是一個月前突調高，說穿了市府思維如同囤房惡房東，是考量「投資回本，和跟著大家貴」，錯了不要硬拗。

柯文哲2日出席健康社會住宅交流感謝茶會，他在致詞時提及，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」此話一出惹眾議。

同日晚間，柯文哲再於臉書澄清，北市社會住宅有「混居、共榮、穩定房價」三個戰略目標，希望藉由各種房型、多元族群入住，達到混居、去標籤、去歧視的效果，讓社宅真正融入社區，共融然後共榮。他感嘆，讓無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅，這是他2日致詞時的原意，但卻被「黑柯產業」貼標籤。

對此，游淑慧3日在臉書表示，柯文哲上周參觀明倫社宅時，第一時間聽到租金也非常訝異，說「要檢討、太豪華」；結果1周過去，居然硬拗，說調高租金是不希望都是窮人入住。

游淑慧指出，柯文哲在2014年時表示蓋社宅是為了讓弱勢及年輕人，但6年後卻耗費千億蓋社宅，讓下任市長可能還要負債七百億，居然理由變成要「穩定房價」。她認為，共榮，不是讓大家一起貴；穩定房價，也不是穩定高房價。

游淑慧透露，詢問過都發局，北市府一個月前才突大舉調高明倫社宅的房租，理由不是共榮或地方反應，說穿了就是，第一，附近房租、房價也漲，市府也跟著漲；第二，蓋的太豪華、成本太高，為了要回本，所以調高租金。

游淑慧批評，所以不要說什麼共榮，穩定房價，北市府思維如同囤房惡房東，考量的是「投資回本，和跟著大家貴」。她也喊話，錯了不要硬拗，市府功能是協助弱勢，而非穩定房價。