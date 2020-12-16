賴清德：台灣、澳洲共享相同價值　是面對獨裁強權的第一線

▲副總統賴清德接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德16日上午接見老朋友、澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）時，回憶兩人曾一起在花蓮哈拉灣部落跳舞、吃阿美族美食；他致詞時也特別表示，台灣與澳洲共享相同價值，在印太地區同為面對獨裁強權的第一線，兩國應團結合作，共創繁榮。

賴清德致詞時首先歡迎高戈銳到總統府，表示他們是老朋友了，過去自己在擔任行政院長期間，就跟高戈銳分享很多印太戰略的相關議題；而在他擔任副總統之後，彼此討論了許多如何加強台澳之間，在經貿、科技、能源、文化、產業等各方面的交流與合作。

賴清德說，他曾經跟高戈銳一起在花蓮哈拉灣部落跳舞、吃阿美族美食，這些都是非常好的回憶；而令他感謝的是，高戈銳任內不僅在文化方面多有進展，台澳在各項交流都有長足的進步。

賴清德表示，蔡英文非常肯定高戈銳全心全力促進台澳之間，在能源、生物科技、電子科技、農業等各方面的合作；同時，他也感佩澳洲政府堅守民主自由、人權價值，捍衛國家尊嚴，不容別的國家侮辱澳洲。

賴清德強調，台灣與澳洲共享相同價值，在印太地區同為面對獨裁強權的第一線，兩國應該團結合作，共同創造繁榮。

▼副總統賴清德接見澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）。（圖／總統府提供）

