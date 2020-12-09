蔡英文、美國民主黨眾議院議長「同框」　賴清德2月也曾赴美拜訪

▲總統蔡英文應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日上午受邀在NDI年度慶祝民主活動（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）發表演說；她也與民主黨籍美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在「線上同框」。

蔡英文這次是受美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）主席、前國務卿歐布萊特（Madeline Albright），及NDI會長、美國前國防部首席亞太副助理部長米德偉（Derek Mitchell）邀請，在NDI年度慶祝民主活動（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）發表線上演說。

今年慶祝民主活動，是以已故美國前聯邦眾議員路易斯（John Lewis）的名言「好的麻煩」（good trouble）為主題，邀請蔡英文演講；同時，也邀請國際女性政治人物發表對領導力、婦女政治賦權，以及「好的麻煩」等觀點。

涉外高層表示，特別的是，今年活動中頒發民主獎（NDI Democracy Award）予民主黨籍美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），而蔡英文透過視訊方式，向裴洛西表達祝賀之意，他們兩人也透過這個場合，在「線上同框」。

涉外高層說，裴洛西不僅是民主黨重要的政治領袖，長期以來更是台灣的堅定好友，去年4月，蔡英文出訪過境夏威夷期間，便與裴洛西通電會談；而今年1月總統大選後，裴洛西即代表眾議院向蔡英文和台灣表達祝賀，不但表達台灣鼓舞了熱愛自由的人，也強調美國盼望進一步加強與台灣「牢固夥伴關係」。

另外，今年2月時，賴清德也以準副總統身份訪問美國，他當時也有拜訪裴洛西。涉外高層指出，今年3月眾議院以415：0票通過「台北法」（TAIPEI Act），要求美國政府作出實際行動支援台灣，如強化雙方經貿合作、協助台灣參與國際組織等時，當時裴洛西便強調，「今天及每一天，國會持續向世界傳遞一個訊息，就是美國和台灣站在一起」。

▼賴清德2月時以準副總統身份訪美。（圖／賴清德臉書）



涉外高層表示，在美國總統大選後，蔡英文密集展開與美方的「跨黨派對話」，繼上週五獲頒「全美議會交流理事會」（ALEC）的「國際領袖先鋒獎」後，這週二隨即出席「2020台美日三邊印太安全對話」，與美國前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）視訊連線；相隔一天，禮拜三便再與美國眾議院議長裴洛西「線上同框」。

此外，蔡英文禮拜四（10日）又要再透過視訊方式，在川普政府高層關係密切的保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表線上演說。

對此，涉外高層說，在台灣內部，在野黨不斷炒作美豬、美牛議題的政治紛擾中，從這一連串與美方展開的「跨黨派對話」，以及美國跨黨派對台灣的支持力道來看，完全證明美國大選前所謂的「押寶說」，只是在野黨的錯誤操作。

另一方面，涉外高層表示，這也證明了蔡英文政府時常強調的「持續爭取美國跨黨派支持」不是口號，而是持續具體落實，並且無畏國內政壇的烏煙瘴氣，蔡英文仍保持一貫冷靜風格，在目前良好的互信基礎上，力求持續推進台美關係。