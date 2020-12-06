參加活動被喊「未來總統」　賴清德連忙阻止：現在總統是蔡英文

▲聽到吳秀珍喊「總統」，賴清德連忙阻止。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員黃俊哲，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

副總統賴清德5日晚間出席新北市板橋深埔港人文推廣協會會員大會，感謝在地民眾和宮廟投身公益。理事長吳秀珍和主持人見到賴清德，數度高喊「未來總統」，讓一旁的賴清德相當尷尬，連忙阻止，強調自己代表總統蔡英文前來。

板橋深埔港人文推廣協會會員大會5日晚間席開168桌，吸引上千人到場。賴清德抵達現場時，將現場氣氛帶到最高點。主持人見到賴清德到場後大喊「請大家掌聲加尖叫，歡迎我們的未來總統、副總統賴清德來到現場！」、「非常謝謝我們的未來總統、副總統賴清德在國事如麻之中，疫情期間真的是非常非常辛苦，百忙之中來到我們現場，來關心我們板橋市民，來相挺我們黃俊哲市議員，那麼也特別再一次感謝賴清德來到我們現場」。

接著，賴清德從位子上走上台。站在賴清德旁邊的吳秀珍拿起麥克風大喊「各位長輩，2024就是我們賴清德對不對？我們先叫先贏，我們來喊總統好，要喊2024年喔！」這時，站在一旁的賴清德連忙抓住吳秀貞的手想要阻止，並說「現在總統是蔡英文，我今天代表蔡英文來」。

賴清德說，近期中國大陸擾台、疫情因素，蔡英文國事繁忙，他今天是代表蔡英文前來，感謝板橋民眾在今年年初總統大選對蔡英文的支持，讓民進黨在新北市得到勝利；另外，台灣防疫成功被國際看見，除了行政院長蘇貞昌在第一線努力，也感謝全體民眾的配合。