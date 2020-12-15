全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

記者林育綾／台北報導

看好歲末節慶、後疫情時代居家派對風潮，全聯推出派對美食大集合，網羅旗下調理品牌美味堂、We Sweet甜點、阪急麵包，在12/18起至明年1/07推出多款限定商品及優惠，幫消費者一次包辦前菜、主食、小點、甜食，如「墨西哥香烤半雞盒」限定價99元，還有「冬季派對蛋糕」一人一塊剛剛好，阪急麵包更首次在耶誕節推出5款應景包裝！

▲全聯網羅旗下品牌推出派對美食，「墨西哥香烤半雞盒」不用去美式大賣場也能買到。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯網羅旗下品牌，幫消費者一手包辦派對美食。（圖／記者林育綾攝）

全聯調理品牌美味堂推出狂歡必備的「墨西哥香烤半雞盒」，不用去美式大賣場也能買到，選用上等優質春雞，加上濃郁墨西哥香料，鮮嫩的雞肉配上特製香料，以獨家烘烤技術，使雞肉金黃皮薄、肉質鮮嫩，烤箱或氣炸鍋覆熱就可品嘗，12/23~12/31限定販售價格99元。

▲紐奧良火雞翅派對盒，12/23~12/31限定販售價199元。（圖／全聯提供）

而「紐奧良火雞翅派對盒」挑選美國直輸火雞中翅，以紐奧良香料24小時醃製，運用滾筒拍打讓肉質軟化再以爐烤烤出金黃酥脆外皮，搭配以紅酒、綜合莓汁、肉桂等熬煮的野莓醬及特調黃芥末醬與烤馬鈴薯、地瓜，是一道適合闔家享用的節慶派對美食，12/23~12/31限定販售價199元。預計2款商品9天可賣出近4萬盒，創下400萬元銷售金額。

▲鴨胸菲力。（圖／全聯提供）

除了豐富的主食，美味堂也推出一系列派對小食可搭配，像是「鴨胸菲力」獲得2018年比利時國際風味米其林2顆星獎章，選用新鮮去骨土番鴨，古法醃漬入味，甘蔗與桃木煙燻上色，肉質甘甜滑嫩入口，也可將鴨胸外表稍微火烤，在家就可輕鬆變出五星級菜色！還有桃木嫩燻雞、卜蜂輕食沙拉胸、美味堂爆汁豆干切、美味堂金錢牛肚絲、夯烤雞肉球、黑胡椒毛豆莢等多元選擇，售價39元至119元；同時也能混搭Read Bread美式漢堡、新英格蘭堡，做出創意料理。

▲4吋「節慶蛋糕」不論是在聚會、紀念日、慶生或者任何時刻都能與人享用，其中「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸。（圖／全聯提供）

而We Sweet甜點首次搭配節慶主題，將門市視覺更新，帶給消費者耶誕節的幸福感，即日起至明年1/07更網羅點心、布丁、蛋糕等近30款商品，推出耶誕甜點饗宴，其中特別推薦分享型的4吋「節慶蛋糕」，讓消費者不論是在聚會、紀念日、慶生或者任何時刻，想與特別的人品嚐甜點時都能享用，例如強勢回歸的「草莓卡士達蛋糕」自2018年推出以來深受消費者喜愛，採用整顆當季新鮮草莓，每日產地直送，佐上香滑柔順卡士達餡，風味酸甜討喜，12/4~1/7特別推出耶誕限定包裝。

▲晶鑽生巧慕斯蛋糕。（圖／全聯提供）

「晶鑽生巧慕斯蛋糕」則採用74%比利時巧克力，香醇濃郁蛋糕體，搭配酸甜草莓醬中和微苦滋味，外型精緻典雅。「香芋布丁蛋糕」是近期的明星商品，採用在地芋頭製成含有芋頭顆粒的綿密芋泥餡，搭配鬆軟的香草戚風，夾入軟嫩布丁，經典風味老少咸宜，10月販售至今已賣出超過10萬個。

▲「日式草莓大福」精選整顆新鮮草莓及濃郁綿密的台灣紅豆餡。（圖／全聯提供）

另外「日式草莓大福」精選整顆新鮮草莓及濃郁綿密的台灣紅豆餡，口感絕佳；「義式布丁」是義大利人生活中不可或缺的點心之一，口感紮實，濃郁醇香，有別於一般蒸烤布丁的滑嫩口感。12/18~1/7還加碼推出全新限定商品「冬季派對蛋糕」，內含6塊迷你小蛋糕，繽紛可愛的冬日節慶造型，一人一小塊份量剛剛好。

▲「義式布丁」是義大利人生活中不可或缺的點心之一。（圖／全聯提供）

▲「冬季派對蛋糕」內含6塊迷你小蛋糕。（圖／全聯提供）

全聯阪急麵包更首次在耶誕節推出5款應景包裝，首推限定款節慶商品「聖誕水果麵包」嚴選5種水果乾，混合於柔軟麵包中，味道自然清甜。另外4款暢銷款也變裝，包含有著餅乾口感的「丹麥菠蘿麵包」、包入香濃特調奶酥餡，柔軟中帶著酥脆嚼感的「奶酥菠蘿麵包」、多層丹麥麵糰堆疊出香脆酥皮的「蜂蜜小可頌」、每口都吃得到葡萄乾的「雙葡萄軟歐」。同場加映香酥的「奶油羅宋麵包」，預計成為今年冬季的新寵兒，通通單一價30元，12/25~12/31期間限定優惠「任選4個99元」。

▲全聯阪急麵包更首次在耶誕節推出應景包裝。（圖／全聯提供）

全聯也同時推出「微醺派對」生活提案，購買指定商品8折起，福利卡友指定品滿件加贈20福利點，品項涵蓋葡萄酒、梅酒、啤酒、威士忌等。另「世界巧克力大賞」同步登場，期間購買指定商品滿129元加贈ARCOS印花一枚，其中首推「HERSHEY’S好時夾餡脆皮花生醬巧克力片裝」，使用HERSHEY’S滑順香濃牛奶巧克力搭配Reese's香純花生醬，創造出絕妙滋味，12/18～1/7還推出2片89元優惠。

▲肯德基推出2020年終3大「彩蛋」美食，包括「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」、「紐奧良烤全雞」。（圖／肯德基提供）

搶攻歲末節慶派對商機，速食業者肯德基也推出2020年終3大「彩蛋菜單」，期間限定販售「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」已在12/8開賣；而「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購。

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