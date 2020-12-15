　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

記者林育綾／台北報導

看好歲末節慶、後疫情時代居家派對風潮，全聯推出派對美食大集合，網羅旗下調理品牌美味堂、We Sweet甜點、阪急麵包，在12/18起至明年1/07推出多款限定商品及優惠，幫消費者一次包辦前菜、主食、小點、甜食，如「墨西哥香烤半雞盒」限定價99元，還有「冬季派對蛋糕」一人一塊剛剛好，阪急麵包更首次在耶誕節推出5款應景包裝！

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯網羅旗下品牌推出派對美食，「墨西哥香烤半雞盒」不用去美式大賣場也能買到。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯網羅旗下品牌，幫消費者一手包辦派對美食。（圖／記者林育綾攝）

全聯調理品牌美味堂推出狂歡必備的「墨西哥香烤半雞盒」，不用去美式大賣場也能買到，選用上等優質春雞，加上濃郁墨西哥香料，鮮嫩的雞肉配上特製香料，以獨家烘烤技術，使雞肉金黃皮薄、肉質鮮嫩，烤箱或氣炸鍋覆熱就可品嘗，12/23~12/31限定販售價格99元。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲紐奧良火雞翅派對盒，12/23~12/31限定販售價199元。（圖／全聯提供）

而「紐奧良火雞翅派對盒」挑選美國直輸火雞中翅，以紐奧良香料24小時醃製，運用滾筒拍打讓肉質軟化再以爐烤烤出金黃酥脆外皮，搭配以紅酒、綜合莓汁、肉桂等熬煮的野莓醬及特調黃芥末醬與烤馬鈴薯、地瓜，是一道適合闔家享用的節慶派對美食，12/23~12/31限定販售價199元。預計2款商品9天可賣出近4萬盒，創下400萬元銷售金額。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲鴨胸菲力。（圖／全聯提供）

除了豐富的主食，美味堂也推出一系列派對小食可搭配，像是「鴨胸菲力」獲得2018年比利時國際風味米其林2顆星獎章，選用新鮮去骨土番鴨，古法醃漬入味，甘蔗與桃木煙燻上色，肉質甘甜滑嫩入口，也可將鴨胸外表稍微火烤，在家就可輕鬆變出五星級菜色！還有桃木嫩燻雞、卜蜂輕食沙拉胸、美味堂爆汁豆干切、美味堂金錢牛肚絲、夯烤雞肉球、黑胡椒毛豆莢等多元選擇，售價39元至119元；同時也能混搭Read Bread美式漢堡、新英格蘭堡，做出創意料理。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲4吋「節慶蛋糕」不論是在聚會、紀念日、慶生或者任何時刻都能與人享用，其中「草莓卡士達蛋糕」強勢回歸。（圖／全聯提供）

而We Sweet甜點首次搭配節慶主題，將門市視覺更新，帶給消費者耶誕節的幸福感，即日起至明年1/07更網羅點心、布丁、蛋糕等近30款商品，推出耶誕甜點饗宴，其中特別推薦分享型的4吋「節慶蛋糕」，讓消費者不論是在聚會、紀念日、慶生或者任何時刻，想與特別的人品嚐甜點時都能享用，例如強勢回歸的「草莓卡士達蛋糕」自2018年推出以來深受消費者喜愛，採用整顆當季新鮮草莓，每日產地直送，佐上香滑柔順卡士達餡，風味酸甜討喜，12/4~1/7特別推出耶誕限定包裝。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲晶鑽生巧慕斯蛋糕。（圖／全聯提供）

「晶鑽生巧慕斯蛋糕」則採用74%比利時巧克力，香醇濃郁蛋糕體，搭配酸甜草莓醬中和微苦滋味，外型精緻典雅。「香芋布丁蛋糕」是近期的明星商品，採用在地芋頭製成含有芋頭顆粒的綿密芋泥餡，搭配鬆軟的香草戚風，夾入軟嫩布丁，經典風味老少咸宜，10月販售至今已賣出超過10萬個。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲「日式草莓大福」精選整顆新鮮草莓及濃郁綿密的台灣紅豆餡。（圖／全聯提供）

另外「日式草莓大福」精選整顆新鮮草莓及濃郁綿密的台灣紅豆餡，口感絕佳；「義式布丁」是義大利人生活中不可或缺的點心之一，口感紮實，濃郁醇香，有別於一般蒸烤布丁的滑嫩口感。12/18~1/7還加碼推出全新限定商品「冬季派對蛋糕」，內含6塊迷你小蛋糕，繽紛可愛的冬日節慶造型，一人一小塊份量剛剛好。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲「義式布丁」是義大利人生活中不可或缺的點心之一。（圖／全聯提供）

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲「冬季派對蛋糕」內含6塊迷你小蛋糕。（圖／全聯提供）

全聯阪急麵包更首次在耶誕節推出5款應景包裝，首推限定款節慶商品「聖誕水果麵包」嚴選5種水果乾，混合於柔軟麵包中，味道自然清甜。另外4款暢銷款也變裝，包含有著餅乾口感的「丹麥菠蘿麵包」、包入香濃特調奶酥餡，柔軟中帶著酥脆嚼感的「奶酥菠蘿麵包」、多層丹麥麵糰堆疊出香脆酥皮的「蜂蜜小可頌」、每口都吃得到葡萄乾的「雙葡萄軟歐」。同場加映香酥的「奶油羅宋麵包」，預計成為今年冬季的新寵兒，通通單一價30元，12/25~12/31期間限定優惠「任選4個99元」。

▲▼全聯耶誕派對大餐。（圖／全聯提供）

▲全聯阪急麵包更首次在耶誕節推出應景包裝。（圖／全聯提供）

全聯也同時推出「微醺派對」生活提案，購買指定商品8折起，福利卡友指定品滿件加贈20福利點，品項涵蓋葡萄酒、梅酒、啤酒、威士忌等。另「世界巧克力大賞」同步登場，期間購買指定商品滿129元加贈ARCOS印花一枚，其中首推「HERSHEY’S好時夾餡脆皮花生醬巧克力片裝」，使用HERSHEY’S滑順香濃牛奶巧克力搭配Reese's香純花生醬，創造出絕妙滋味，12/18～1/7還推出2片89元優惠。

▲肯德基推出2020年終3大「彩蛋」美食，包括「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」、「紐奧良烤全雞」。（圖／肯德基提供）

搶攻歲末節慶派對商機，速食業者肯德基也推出2020年終3大「彩蛋菜單」，期間限定販售「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」已在12/8開賣；而「紐奧良烤全雞」12/15起開賣，採預約制，僅接受一天前預約訂購。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

其他人也看了

肯德基期間限定3大「彩蛋美食」！雞軟骨、烤全雞大餐搶攻聖誕

全聯獨家開賣變色湯圓、懶人鹹湯圓！冬至必吃甜鹹口味一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
「我希望爸爸死掉」　陸男童許下生日願望…下秒含恨離世
快訊／韓團又有第3位成員確診！　「隔離結束前」檢測呈陽性
今晚還是好冷！北部最低溫下探13°C　下波急凍時間點曝
女偶像宣布退團　「被霸凌9年」淚曝心聲
港版N號房！300人被誘當「SOD主角」　A房拍片B房獻身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

趁現在入手聖誕限定款　蘭芝、歐舒丹、Jo Malone爆殺39折起

衝嚐鮮！超商推「林聰明香辣沙鍋菜」　加碼吃超夯「屯京拉麵」鮮食

全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

潮人必收！「粉、黑迷彩口罩」12/23開賣　只有8間連鎖店買得到

年末換手機趁現在！中華電信聖誕5G驚喜　獨享耳機、行動電源好禮

美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」！陪孩子面對沉迷問題　隨身帶「葉黃素凍」保養

旺旺米餅公布「檢驗合格報告」100%台灣米　衛生局：再驗超標就罰

全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

台南「在地人最愛」小吃大公開　2元水餃、25元米糕：觀光客別來

趁現在入手聖誕限定款　蘭芝、歐舒丹、Jo Malone爆殺39折起

衝嚐鮮！超商推「林聰明香辣沙鍋菜」　加碼吃超夯「屯京拉麵」鮮食

全聯推派對大餐！烤雞、蛋糕甜點一次網羅　耶誕包裝超應景

新實名制口罩降價　醫療級手術防護口罩搶推限時下殺單片4元

潮人必收！「粉、黑迷彩口罩」12/23開賣　只有8間連鎖店買得到

年末換手機趁現在！中華電信聖誕5G驚喜　獨享耳機、行動電源好禮

美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」！陪孩子面對沉迷問題　隨身帶「葉黃素凍」保養

旺旺米餅公布「檢驗合格報告」100%台灣米　衛生局：再驗超標就罰

全球第一顆「龍虎石斑珍珠堡」開賣！摩斯與高市合作開發限量上市

全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

狂長針眼、掉睫毛「當心罹癌了」！醫曝致命成因：女比男更容易得

新台幣升不停　劉憶如：美元跌勢仍看不到盡頭

張杰演唱會門票太難搶…男星喊話「用潘瑋柏換」！　他幽默回應了

開發區拉抬桃園地價　蟬聯15年「桃園地王」肯德基每坪148萬

宏碁又一小金雞！宏碁資訊明年初掛牌興櫃　主攻企業數位轉型

SBL本週移師和平館　週末面臨PLG開幕週衝期考驗

【廣編】三重捷運新案甜甜價　868萬起入席高CP水岸宅

3310輸了？神機iPhone 6s 600公尺高空跳機　15秒超暈畫面曝光

奴才醒來先上廁所　愛貓衝進來「咬褲頭繩」催促：飯呢！

玄鳳鸚鵡「頭流滿血」江湖臉抬頭！　媽曝真相網淚乾：差點叫警察

消費熱門新聞

旺旺米餅公布「合格報告」　衛生局：再驗超標就罰

全聯跟進下架鎘超標嬰幼兒副食品

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘！賣場自主下架

空清機獨家檢測法　戰勝冬季流感

馬汀「超殺特賣」990元起

全聯獨賣變色湯圓、懶人鹹湯圓

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

康是美、屈臣氏12/16開賣三麗鷗口罩

中華電信聖誕驚喜　買手機送耳機

小7限量「GODIVA熱巧克力」回歸

摩斯與高市開發「龍虎石斑珍珠堡」

潮人必收！粉、黑迷彩口罩12/23開賣

醫療級手術防護口罩限時下殺單片4元

天使藍口罩12/15開賣只賣醫護人員

更多熱門

相關新聞

全聯鮮奶「被扣住」！內行曝真實功用

全聯鮮奶「被扣住」！內行曝真實功用

全聯福利中心除了商品眾多，且價格也相當親民，因此深受民眾喜愛。一名男網友先前去木柵的某間全聯時，發現放在冷藏區的家庭號牛奶竟被灰色的機關給鎖住了，讓他相當好奇其作用。照片曝光後，立刻引發熱議，有網友立刻回應，「全聯小偷很猖獗」、「很多飲料廠商都被偷怕了」。

奇美博物館「聖誕口罩」免費送

奇美博物館「聖誕口罩」免費送

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

「打炒房」後首標地！地上權開發被看好　高雄建商、全聯都出手

「打炒房」後首標地！地上權開發被看好　高雄建商、全聯都出手

全聯搶冬至商機「變色龍彩虹圓」吸睛 可望帶動銷量成長一成

全聯搶冬至商機「變色龍彩虹圓」吸睛 可望帶動銷量成長一成

關鍵字：

全聯派對派對美食烤雞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

逆轉？女急診室醉喊「寶貝」被賞巴掌！院方還原真相

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面