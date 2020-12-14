全聯12/16開賣「聖誕節口罩」　中衛「雪花2款」同步限定開搶

▲全聯12/16開賣「聖誕節口罩」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接聖誕節來臨，全聯將於12/16開賣第二波「聖誕節口罩」，推出混色款的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩」以及「口罩耳帶（成人用）」，且卡友購買一盒可再加贈50福利點，等於再折扣5元。此外當日也同步推出中衛2款「緋紅雪花」、「星空雪花」，在限定門市開賣。

▲首波12/12開賣商品「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節(綠)」為全聯獨家款，部分門市仍有貨。（圖／業者提供）

全聯分兩波段開賣「聖誕節口罩」，首波12/12開賣商品為獨家的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節(白)」與「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節(綠)」；而12/16將進行第二波銷售，販售商品為混色款的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節(白+綠+紅)」（30片/盒）售價359元、「康乃馨醫療口罩耳帶-聖誕節(白+紅+藍)」（30片/盒）售價299元。

▲全聯12/16第二波開賣聖誕口罩，販售商品包括混色款的「康乃馨3D立體兒童醫療口罩-聖誕節(白+綠+紅)」。（圖／業者提供）

而全火鍋以經典梗「請支援收銀」設計的「康乃馨醫療級口罩」和「全力抗機能口罩」，目前也加碼熱銷中，福利卡友購買滿2件再加贈120福利點，等於折扣12元，每家販售數量皆以現場貨量為準，口罩數量有限，售完為止。

全聯也於12/16在限定門市同步開賣2款中衛口罩，包括緋紅雪花、星空雪花，每盒30片售價300元，福利卡友購買一盒即贈100福利點。（中衛口罩限定販售門市點此查詢）

▲全聯也於12/16在限定門市同步開賣2款中衛口罩。（圖／業者提供）

另屈臣氏將於12/16開賣三麗鷗印花款盒裝醫療口罩，25片售價289元，口罩印上滿滿的的Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、美樂蒂、雙子星⋯等三麗鷗經典角色，全台屈臣氏門市都買得到，惟各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

▲三麗鷗 醫療口罩，成人/兒童，25片盒裝，289元。（圖／業者提供）



►我們的美麗就用白紙黑字寫下來