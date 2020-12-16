IG爆乳網紅弒母…趁有意識「挖心臟腸子」出門約會！出庭傻笑比YA

▲21歲網紅安娜萊可維琪，在IG擁有上萬名粉絲。（圖／翻攝自IG／leksaaam）

記者詹雅婷／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦21歲網紅安娜萊可維琪（Anna Leikovic）親手謀殺40歲母親，先是持刀襲擊，接著趁媽媽還有意識時，剖開她的身體挖出心臟等器官，事後冷靜清洗身上血跡，外出和男友約會。到了出庭期間，萊可維琪的態度也令人傻眼，不但躺在椅子上摳指甲、伸手比YA，還笑著向記者說再見。

綜合俄羅斯日報《共青團真理報》、East2West報導，21歲IG網紅安娜萊可維琪擁有上萬名粉絲，染毒被40歲母親普拉絲柯維亞（Praskovya Leikovic）發現。據了解，普拉絲柯維亞當時剛從德國工作返家，在得知此事時相當氣憤，著手安排要讓女兒進毒品勒戒所。

▲安娜萊可維琪是醫學生。（圖／翻攝自IG／leksaaam）

只不過，安娜萊可維琪竟對母親狠下毒手，先是拿起廚房刀具攻擊刺傷，接著在媽媽垂死之際，剖開身體挖出心臟、肺及腸子等器官。事後，她冷靜洗澡清理身上血跡，把遺體丟在公寓內，外出與男友見面約會。警方已證實此一消息，強調安娜萊可維琪涉有重嫌，沒有其他嫌疑人，而作案動機仍在調查當中。

依據安娜萊可維琪出庭的影片，可見她躺在被告席的長椅摳指甲、伸手比YA，且在法官進入法庭的那一刻，她直接站在長椅上。當被記者問及「是否應該對殘忍殺害母親負責」時，她則是笑著向記者說再見。

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