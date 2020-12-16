爬柴山竟中彈！50機槍子彈飛2公里仍有殺傷力　陸戰隊射擊位置曝

▲子彈飛越了約2公里才打到當時於四棵榕休息的陳男。（組合圖／ETtoday資料照）

記者徐愷昕／採訪報導

高雄一名陳姓登山客11日到柴山健行時，腳部突遭流彈打到，左腳踝遭到子彈貫穿。由於海軍陸戰隊15日證實當天上午有在柴山附近海域進行操演，專案小組初步認為該流彈應是海軍陸戰隊M8快艇配置的.50機槍所擊發！另根據地檢署提供的演習位置可以得知，該子彈飛越了約2公里才打到當時於四棵榕休息的陳男。對此，粉絲頁《世界特種部隊與軍武資料庫》唐主編受訪時表示，.50機槍雖超出其有效射程1.8公里，但在正常情況下，尤其是在1.8至3公里這個距離，動能還是很大，仍有極強的殺傷力。

▲高雄地檢署今日公布陸戰隊快艇射擊位置。（圖／高雄地檢署提供）

高雄柴山11日發生重大事故，事發當時一名66歲男子在四棵榕附近休息時，腿部突然遭槍擊，導致其當場血流如注，而目前已經被送往醫院救治。另外，讓人震驚的是，事發當時附近恰巧有軍方在進行打靶訓練，而稍早彈頭也已經在離傷者約200公尺處找到了，確定為.50機槍子彈 。

據資料顯示，.50機槍口徑為12.7毫米，最大射程達7.4公里，有效射程則為1.8公里。針對此事件，《世界特種部位與軍武資料庫》臉書粉專唐主編表示，有效射程是指在1.8公里的距離內，子彈的彈道是可以由瞄具確認，也就是能進行瞄準射擊，若超過1.8公里就是亂槍打鳥，子彈仍有威力飛行，但是打到哪不能確定；另如果子彈飛超過最大射程，則意指彈道就算以45度角的拋物線射擊，但到了7.4公里時，子彈也已經落地了，所以沒有殺傷力。

唐主編指出，以.50機槍為例，「如果有人在超過1.8公里被打中，尤其是在1.8至3公里這個距離，.50機槍彈在正常情況下動能還是很大，仍有極強的殺傷力」，故雖然子彈飛越2公里打到登山客機率很小，但也不是不可能發生。

唐主編再言，雖然理論上.50子彈的有效射程是1.8公里，不過子彈本身的動能還是會受火藥品質、天候、風向、氣壓等不同變因而有所差異，所以射程也會受到影響。回顧過去，加拿大特種部隊一名狙擊手2017年在伊拉克執行任務時，以.50口徑的12.7mm狙擊槍，在3540公尺的距離外擊斃恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）的一名武裝分子，創下最遠距離狙擊成功的世界紀錄。

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▲高雄柴山男中槍。（圖／記者吳奕靖翻攝）