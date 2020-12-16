女富豪「狠甩亞馬遜CEO」投身公益　擲1600億惠384組織渡疫情

▲史考特目前是全球最富有的女性之一。（圖／翻攝自推特／@DrEricDing）

記者葉睿涵／編譯

亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻史考特是全球最富有的女性之一。她最近宣布，由於新型冠狀病毒疫情的蔓延重創經濟，因此她在過去的4個月中，已向全美384個組織捐贈了近42億美元。與此同時，她也將繼續捐出自己與貝佐斯離婚後所得到的380億美元（約新台幣1萬683億元）。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，現為全球排名第18大富豪的史考特（MacKenzie Scott），淨資產已超過600億美元（約新台幣1萬6870億元）。她最近宣布，新冠肺炎大流行對大部分的美國人造成了嚴重的經濟危機，因此她在尋求了其顧問團的意見後，決定捐出自己的部分財產，協助這些人度過難關。

▲史考特和亞馬遜CEO貝佐斯離婚後，決定捐出對方給她的財產。（圖／達志影像／美聯社）

史考特表示，他們優先照顧那些面臨嚴重糧食不安全、種族不平等、所在地貧困率高、慈善資金獲取管道低的組織；她在過去的4個月，已向食品銀行和緊急救援基金等組織捐贈了近42億美元（約新台幣1180億元），今年7月時，她已向114家組織捐贈了17億美元（約新台幣478億元）。

她解釋道，「這些在我們精心挑選後被選中的團隊，日復一日地奉獻自己的一生來幫助他人，無論是床邊或桌邊、在監獄、法庭或教室裡，在街道或醫院病房、在線上或現實，他們一直都那麼真實地在為人們服務。」她也鼓勵其他人和她一樣，將部分財產拿出來，協助這些「做著卓越工作的組織」。

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