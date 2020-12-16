新北喊招商年底衝刺1500億　侯友宜超前部署後疫情時代挑戰

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜16日上午於市政會議聽取經發局「五大產業策略出擊，新北逆勢成長、開創新願景」專題報告後表示，今年招商金額已到達1386億，年底要再全力衝刺，看能否達到1500億目標，同時更要挹注庶民經濟。

侯友宜表示，因為疫情的關係，整體經濟挑戰上，今年是非常辛苦的一年，雖然經濟出口數據上看起來影響不大，但事實上民間的庶民經濟仍有很多困頓的地方，在推動信心經濟過程中仍要關注底層商家、小吃店，確實受到很深的影響，更要多注入很多資源，帶動民生經濟。

侯友宜說，這兩年招商目標是2500億，今年已經接近目標值，不過今年受調疫情影響，1500億目標中僅達到1386億，會再全力衝刺，看年底能否達標。

侯友宜說，展望未來在工業空間的佈局，無論是工業區立體化、寶高AI智慧科技園區、瑞芳第一、二期工業區擴展、民間工業區發展，在產業佈局中主要朝向綠能、智慧科技、永續的方向建造智慧經濟城，讓新北市能跟國際接軌。

此外，侯友宜強調，對於青年創業募資與新興產業發展輔導都是重點項目，都是明年新的挑戰，用數位科技加速在地產業轉型。

▲侯友宜出席市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

經發局長何怡明在專題報告中提出5大產業策略，在產業空間佈局上，新北首座智慧園區「新店寶高智慧園區」第1期將在明年6月啟用，後續還有新店寶高智慧園區第2期及瑞芳第二產業園區持續推動，可有效提升產業空間供給。

至於鏈結國際的目標，何怡明指出，今年國際採洽活動因應疫後經濟，除了以數位健康為主軸，首次採全視訊方式進行外，也在9月底舉辦在台外商實體採購商洽會，兩場活動總計15國參與，促成413場次洽談，創造逾18億元合作商機。

何怡明表示，至於侯友宜市長最在乎的提升「庶民經濟」中，為協助銷售通路轉型，市府率先整合出「新外商」政策，協助新北店家透過foodpanda、樂購蝦皮外送平台與7-11、全家、萊爾富、家樂福及全聯等知名通路上架新北好物，開拓更多商機。

此外，合宜明強調創新創業及綠能發展也是明年重點，為鼓勵青年創新創業，今年透過青年創業群眾募資輔導計畫，協助22組產品成功募資近6,000萬元。為了加強青創地方認同及深耕新北，經發局將成立新創新北隊及於明年推出新創大平台，為新北市團隊打造出完善新創事業發展的加速器。

電競人才培養也是近幾年新北市重點項目之一，何怡明表示，目前成功爭取軟硬體升級的新北電競基地2.0成功舉辦疫後首場「2020亞洲電子競技公開賽」，計有400萬人次觀賞及迴響，後續將配合明年全運會，納入電競示範項目持續推動電競活動。

在永續目標方面，何怡明指出，今年新北首創「公有建物導入公民電廠」機制，結合產官學民四方力量，於淡水區鄧公國小及蘆洲區鷺江國小2處公民電廠示範基地，為綠色永續城市跨出一大步。

何怡明表示，在產業上也將針對不同行政區給予產業主題定位，同時，也將會積極協助未登工廠轉型安置，推動安商基地。而且明年全運會在新北市登場，將是運動商機在新北大爆發好時機，新北市未來將大力展現運動經濟價值，協助企業開發運動及數位健康新產品，並帶頭促成北北基桃廠商共同參與。

同時，今年因應資通訊產業、觀光服務業及物流產業招商有成，新北招商逆勢成長，創造就業人數超過4萬2,000人，較去年成長1.5倍。

侯友宜於聽取後表示，2020年全球受到嚴峻疫情的肆虐，再衝刺經濟發展的過程中時常要考慮到疫情，從數字面來看，疫情雖對台灣整體出口影響不大，但是庶民經濟面並不是想像中這麼理想。但他也鼓勵經發局，在後疫情時代挑戰的策略、步伐調整後，經發局還是做得有聲有色。此外，經濟發展絕非單一局處責任，各局處應全力配合經發局。

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