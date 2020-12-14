仁武產業園區遭控上萬棵樹被「斷頭」移植　高市府：立即停止修剪

▲森林城市協會指出高雄仁武產業園區，近2萬棵樹違規斷頭移植。（圖／森林城市協會提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄仁武產業科學園區甫動工，但卻被愛樹團體指控，產業園區內有19公頃的台糖20年平地造森林，被經發局和其外包廠商，用非常粗暴的方式，把上萬棵的大樹斷頭修剪，準備移植，違反高雄市植栽修剪作業規範與工程移植計畫書，要求立刻停止違法工程，對此，經發局也表示會立即停止仁武園區樹木修剪作業，保證未來園區之綠化面積與原造林地面積相當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲森林城市協會指出高雄仁武產業園區，近2萬棵樹違規斷頭移植 。（圖／森林城市協會提供）

森林城市協會指出，占地74公頃的高雄仁武產業園區日前正式動土，但產業園區內有19公頃的台糖20年平地造森林，卻被高雄市政府經發局和其外包廠商，用非常粗暴的方式，把上萬棵的大樹斷頭修剪，準備移植，違反高雄市植栽修剪作業規範與工程移植計畫書，此舉將導致樹木存活率嚴重下降、未來的健康、美感、安全性都受到莫大影響。

▲森林城市協會要求停止工程。（圖／森林城市協會提供）

協會認為，仁武產業園區的公園綠地用地高達8.66公頃，屬森林原地保留者卻只有0.98公頃，約1200棵樹。剩下7.68公頃森林生態系可保留與工業區共存的情況下，卻讓決策者毀了，然後再重新規劃種植。就算考量基地方正性，只要規劃得宜，至少也可以多留5公頃以上的森林。因此要求立即停止工程，並且懲處違規移樹行為，以及所有樹木移植需維持原樹型，也要重新檢討園區綠地配置，多保留5至10公頃森林。

高雄市府經發局也做出回應，針對社團關注樹木修剪問題，目前已要求統包商就樹木修剪及移植作業停工，後續將邀請專家增加辦理現場樹木修剪和移植教育訓練，並加強現場督導頻率，以確保作業品質，並將本案交由「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」進行審議，審議結果出爐後，將依約及相關規定懲處要求賠償。

更強調未來園區之綠化面積與原造林地面積相當，植栽固碳量更將由原18.75萬噸提高至20.95萬噸。經發局表示，在樹木正式修剪前，也於11月9日邀請關心的社團、專家參與移植計畫審查會，以使移植的修剪均能符合規範；後續將邀請專家增加辦理現場樹木修剪和移植教育訓練，並加強現場督導頻率，以確保作業品質，並將本案交由「高雄市公有樹木修剪維護諮詢委員會」進行審議。力求在每個階段都能符合規範。

時間對我們來說完全沒用！