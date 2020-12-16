看更多廣告！YouTube強制所有影片「插入廣告」　網嗆：吃相難看

▲YouTube將在所有影片強制插入廣告。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

YouTube 官方日前發布新的廣告政策，2020年11月18日以後，不管創作者是否為 YouTube 合作夥伴，所有的影片都將會插入廣告，只不過非合作夥伴的創作者不會獲得任何收入。消息曝光後，引起許多創作者還有網友反彈，「建議是台灣自己在創一個平台，YouTube已經成為怪獸了」。

YouTube在2010年推出「YouTube合作夥伴計劃」，創作者在12個月內累計1000名訂閱者、觀看總時數達4000小時，就可以申請加入合作夥伴計劃，當初 YouTube 官方也只會在YPP頻道的影片上投放廣告，並把賣廣告的收益分享給該創作者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

修改條例之後，所有的影片都會加上廣告，若是無加入YPP的創作者，則無法獲得分紅，然而，有些YPP創作者為了給觀眾好的感受，不會在影片上插入廣告，但新條款令他們沒有其他選擇，只能被迫放入廣告。新政策11月18日由美國開始施行，其他國家則於2021年中旬施行。

▲若是無加入YPP的創作者，無法獲得廣告分潤。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，引起許多創作者還有網友不滿，YouTuber「NiceChord (好和弦)」日前在影片中表示，使用YouTube長達13年之久，已經開始厭倦了，許多新的政策條例「對想要認真用心創作的人越來越不友善」，不少腥羶色，或是複製他人內容的影片「整碗搬過來蹭流量」，也自動被推薦到首頁，得到超多點閱率，「用心製作的原創內容，卻連自己的訂閱者都收不到」。

他接著說，YouTube靠廣告維生，把觀眾留平台上越久就可以賺更多錢，但一定有許多創作者不喜歡這樣的商業模式走向，YouTube目前處於壟斷地位，因此可以為所欲為的訂定所有規則，不把創作者看在眼裡，「但沒有什麼事情是永遠的，2020年已經過了YouTube的頂峰時期，如果不趕快做大改變的話，已經可以漸漸看到它崩壞的那一天」。

▲許多網友對此政策非常不滿。（圖／翻攝PTT）

對此，許多創作者還有網友罵翻，「看多久會走下神壇」、「一堆垃圾手遊廣告洗不夠逆」、「再來是不是買會員才能看高畫質」、「看10分鐘的影片給我塞4個廣告」、「常常看30秒的片，開頭就要先看15秒的廣告」。甚至還有網友直嗆，「要互相傷害，擋廣告裝好裝滿」、「憑他們那難看的吃相，adblock之類開下去就對了，一堆問題不處理專門搞這些」。