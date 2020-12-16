中天美女主播劉盈秀福利曝光！換上貼身衣辣搖35秒　好身材全現

▲劉盈秀獻上螃蟹舞。（影／翻攝自YouTube／中天電視）



記者崔子柔／綜合報導

中天美女主播劉盈秀13日為了感謝大家訂閱中天電視YouTube頻道，達到200萬人數時，在節目裡教學螃蟹舞，已經累積93萬多次觀看。因為粉絲敲碗完整版，劉盈秀昨（15）日又在節目上跳螃蟹舞，還換上一身輕便服裝。

劉盈秀昨日在盧秀芳播報節目中表演2次共約35秒螃蟹舞，她也稱上次跳因為穿著主播服，衣服、裙子都是緊繃、沒有彈性的，這次特地穿了輕便的服裝來給粉絲獻出福利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉盈秀表示，第一次跳螃蟹舞時其實是即興發揮，當時攝影大哥突然比了個手勢，但因為正在播新聞，看不懂也不能回話，最後才演變成站著播「變身螃蟹舞秀秀」。

劉盈秀昨日晚間在臉書分享影片，指出有網友希望她推出抖音版本，不過要等她研究一下，她也開放各位在秀秀許願池許願，「真的會實現的喔！」

▼劉盈秀在臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／劉盈秀）

