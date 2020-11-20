獨／正妹治療師「魔鬼視角」大跳神曲舞　病患暖心回：病都好了　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

南韓女團BLACKPINK成員LISA日前在綜藝節目中，真實還原家鄉泰國的熱門舞蹈「螃蟹舞」，吸引不少網友跟風模仿。這股熱潮現在吹進了醫院，高雄義大醫院由護理人員組成的舞研社跟核心運動社推出了七仙女團，私下練習螃蟹舞，就是想透過這首洗腦神曲拉近跟病患之間的距離，也達到復健的目的，爆笑練習的漏網鏡頭《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊，不過這些扭腰杳擺臀鏡頭也被他們笑稱被記者拍到「魔鬼視角」。





▲高雄義大醫院的職能治療師私下練螃蟹舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

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就在19日的中午休息時間，義大癌醫院的一樓穿堂傳來音樂，只見到7名護理人員帶著口罩練習跳舞，而這首歌曲就是近期最熱門的洗腦神曲，不過這7名護理人員似乎也沈浸在歡樂的音樂當中，一整個放開搞笑，也不管是否有記者在拍，甚至還討論起動作對脊髓損傷的患者會有什麼樣的復健協助。

▲高雄義大醫院的職能治療師私下練螃蟹舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實他們是復健治療師，分屬在高雄義大醫院由護理人員組成的舞研社跟核心運動社，這一次跨社合作，就是看準了這首螃蟹舞輕快的音樂，幾近洗腦的程度，所以才想說透過編舞、練舞的方式之後來跟患者之間互動，李采盈治療師就說：「這首歌是很好學的，非常平易近人，對於年長者也很容易接近，舞蹈對我們來說就是舒壓，提升我們的免疫力，而且跟病患接觸溝通時，情緒會比較舒緩，對病患來說是可以帶起一個話題，可以跟病人一起討論」。

而另外歐育如治療師也談到：「雖然動作上對某些病患來說是要多一點指導，可能有些動作對部分病患來說是難一點點，但是對他們來講娛樂性還滿夠」。

▲高雄義大醫院的職能治療師私下練螃蟹舞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄義大醫院的職能治療師私下練螃蟹舞 。（圖／記者吳奕靖攝）