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滿足用電需求、精進空污改善　台中電廠新增燃氣機組

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▲▼台電,台中電廠.燃氣機組,用電,空污。（圖／台電提供）

▲未來台中電廠將新增2部燃氣機組，裝置容量各約130萬瓩，共計260萬瓩，並將現有4部不特定燃煤機組轉為備用。（圖／台電提供，下同）

地方中心／綜合報導

為滿足外界對於空污改善的期待，同時面對用電需求日益增加，如何兼顧穩定供電與環保改善，成為台電必須面對的課題。台中電廠除了滿足全民用電，也提供台中市經濟發展、工商建設，以及市民生活所需的電力，但近年來台商回流，各項重大投資案力度加大，台中市工商建設快速發展，用電需求有明顯攀升的趨勢。

因此，為達成穩定供電與環境保護之雙重目標，燃氣機組扮演不可或缺的關鍵角色。燃氣複循環發電機組結合「氣渦輪機」及「蒸汽輪機」之發電方式，由氣渦輪機帶動發電機發電後，再利用氣渦輪機高溫排放之熱氣排入熱回收鍋爐，將爐水加熱產生蒸汽來推動蒸汽輪機，進行第二次發電。因此一部複循環燃氣機組的裝置容量雖然比燃煤機組高，但燃燒過程產生的溫室氣體與空氣污染物卻較少。

未來台中電廠將新增2部燃氣機組，裝置容量各約130萬瓩，共計260萬瓩，並將現有4部不特定燃煤機組轉為備用，且啟用條件受到重重限制，最多只會啟動2部，只在少數特殊的緊急狀況下才能使用，如同車子的備胎，平時幾乎不會使用，但有緊急狀況如其他機組發生故障，或天災影響供電時，備用燃煤機組就可以扮演「救火隊」關鍵角色。

如此既能減煤減排，也能保有電力調度彈性，透過專業調度，並讓已完成空污防制設備改善及調校後的最佳機組上線，對於空品改善有所正向助益。舉例來說，今（109）年6月台中電廠啓動2號機運轉發電後，事實證明並未如同部分人士指稱對空品會造成不良影響，台電透過專業調度，讓完成調校與環保改善工程的2號機上線，反而有助於空品改善。

兩部燃氣機組商轉後，屆時台中電廠將以「2氣6煤」進行供電調度，也隨機組環保改善工程陸續完成，屆時台中電廠的空污排放量，可望比現在再降低超過50%，若是與103年相比，減少可達78%。

▲▼台電,台中電廠.燃氣機組,用電,空污。（圖／台電提供）

自104年起，台中電廠從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到今年的「擴大自主減煤」，10月進入空污季後全廠最多運轉7部機，總發電量也以6部機滿載的發電量為上限，也就是說實際上只運轉了6部機；另一方面，台中電廠第一至四號機的環保改善工程也已於今年初完成，機組排放符合台中市府現行的電力設施空氣污染物排放加嚴標準，第五至十號機亦已啟動空污改善工程，預計114年前可完成。

在台中電廠長期的努力下，用煤量從103年的1,839萬公噸降至去（108）年的1,264萬公噸，5年來減少近600萬公噸，今年更會將用煤量限制在1,260萬公噸以下，也透過降載，加上環保改善工程，空污排放量不斷減少，去（108）年空污排放量相較103年已減少超過五成。

台中電廠近年來持續減煤與完成空污防制設施改善，而新建燃氣機組，除了可以滿足台中市經濟發展逐年攀升的電力需求，營造更好的投資環境，並可以延續空品改善成果，甚至再精進，繳出更亮麗減排減煤成績單。

▲▼台電,台中電廠.燃氣機組,用電,空污。（圖／台電提供）

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關鍵字：

台電台中電廠.燃氣機組用電空污

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