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專偷屏東偏僻地區台電電纜線　高雄男被逮辯「贓物不知誰放的」

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▲屏東縣里港警方專案小組逮獲涉嫌行竊台電電纜線的黃姓男子，惟他否認涉案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣里港警方專案小組逮獲涉嫌行竊台電電纜線的黃姓男子，他否認涉案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市大寮區黃姓男子，涉嫌鎖定屏北地區台電變電箱內電纜線行竊，得手後避免被查緝，選擇路口沒有監視器的小徑逃逸，里港警方運用大數據分析，查出他涉案，向法官聲請搜索票16日到他家執行搜索、將他逮獲，起出作案工具及贓物，帶回偵辦，據悉，他否認涉案，也不知家中贓物那裡來，警方訊後依竊盜罪嫌送辦，檢方諭令交保。

▲屏東縣里港警方專案小組逮獲涉嫌行竊台電電纜線的黃姓男子，惟他否認涉案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲竊賊偷走變電箱內電纜線。

由於銅價目前每公斤160元左右，引發宵小覬覦，里港警分局地處偏僻轄區的台電電纜線及變電箱首當其衝，10月迄今已發生多起台電電纜線及變電箱遭竊案件，分局長楊長龍祥相當重視，特責由偵查隊隊長陳忠義組成專案小組，積極布線查緝。

專案小組分析轄內近來電纜線及變電箱失竊案件的作案手法，運用大數據資料情資分析整合後，派員實地埋伏易失竊的熱區進行監控，發現竊嫌均尋找偏僻地區的電纜線及變電箱下手，行竊前及得手逃逸路線均尋找無路口監視器之小徑逃逸，以規避警方人員盤查緝捕。

專案小組鍥而不捨，擴大調閱監視器進行比對，鎖定55歲的高雄市大寮地區黃姓男子涉有重嫌，昨天持法官核發搜索票到他執行搜索，查扣贓物及作案工具，將他帶回偵辦。

惟他否認作案，專案小組出示監視器內拍到人像和他做比對，他否認監視器錄到的影像是他，警方訊後送辦被交保。

分局長楊龍祥表示，警力有限，民力無窮，民眾行經道路昏暗的路段，如發現停放於路邊之可疑人車，能隨時記錄人、車之車號等特徵，即時撥打110報案電話報警，共同為民眾生命財產安全及治安盡心力。

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