65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

▲國軍後備部隊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔向政院提出書面質詢，認為政府應強化後備戰力，今年漢光演習召集後備砲兵營，外界看到官兵拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，水準還停留在上世紀中期。不過，軍方強調，這些都屬國軍現役武器裝備，而妥善率也均達部頒標準。

楊瓊瓔指出，63甲式榴彈炮的火力不足、性能落伍；而T65K2步槍則因為服役過久，性能堪慮，國軍才換裝新型的T91步槍。她認為，雖然這些武器在列入後備部隊後，一定經過檢整，但落後的武器讓後備部隊無法對抗敵軍的精銳部隊，是無法否認的。

對此，軍方表示，國軍常備部隊「數位迷彩服」，已經於107年全面完成換裝，原本「舊式迷彩服」撥交給後備部隊使用，後續依「舊式迷彩服」耗用情況，以及「數位迷彩服」籌補裕度，編列相關預算籌獲「數位迷彩服」。

在後備部隊防彈背心、鋼盔問題上，軍方表示，採建案籌補方式於111-115年分年獲得換裝戰鬥個裝，優先撥發第一類型部隊使用。

至於T91步槍、65系列步槍及105榴砲，軍方表示，這些皆為國軍現役武器裝備，現國軍常備部隊T91步槍主要撥發地面戰鬥部隊、戰鬥支援部隊及外（離）島地區單位，其餘單位及後備部隊均使用65系列步槍。

軍方進一步指出，陸軍常備部隊配賦105榴砲單位計訓練中心、測考中心、地區指揮部、混砲營及外離島地區等單位，妥善率均達部頒標準。

▲後備部隊射擊訓練。（資料照／雲林縣後備指揮部）