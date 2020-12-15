　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲如不摒除有人來報到、就有戰力的迷思，後備動員的訓練將永遠停滯不前。（圖／軍聞社）

▲國軍後備部隊。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔向政院提出書面質詢，認為政府應強化後備戰力，今年漢光演習召集後備砲兵營，外界看到官兵拿T65K2步槍，操作老舊的63甲式105公釐榴彈炮，水準還停留在上世紀中期。不過，軍方強調，這些都屬國軍現役武器裝備，而妥善率也均達部頒標準。

楊瓊瓔指出，63甲式榴彈炮的火力不足、性能落伍；而T65K2步槍則因為服役過久，性能堪慮，國軍才換裝新型的T91步槍。她認為，雖然這些武器在列入後備部隊後，一定經過檢整，但落後的武器讓後備部隊無法對抗敵軍的精銳部隊，是無法否認的。

對此，軍方表示，國軍常備部隊「數位迷彩服」，已經於107年全面完成換裝，原本「舊式迷彩服」撥交給後備部隊使用，後續依「舊式迷彩服」耗用情況，以及「數位迷彩服」籌補裕度，編列相關預算籌獲「數位迷彩服」。

在後備部隊防彈背心、鋼盔問題上，軍方表示，採建案籌補方式於111-115年分年獲得換裝戰鬥個裝，優先撥發第一類型部隊使用。

至於T91步槍、65系列步槍及105榴砲，軍方表示，這些皆為國軍現役武器裝備，現國軍常備部隊T91步槍主要撥發地面戰鬥部隊、戰鬥支援部隊及外（離）島地區單位，其餘單位及後備部隊均使用65系列步槍。

軍方進一步指出，陸軍常備部隊配賦105榴砲單位計訓練中心、測考中心、地區指揮部、混砲營及外離島地區等單位，妥善率均達部頒標準。

▲後備動員的部隊唯有將訓練資源集中，避免繼續走傳統大鍋炒的路線，以為能「全民皆兵」，結果卻都是不合格的兵！（圖／雲林縣後備指揮部）

▲後備部隊射擊訓練。（資料照／雲林縣後備指揮部）

ET快訊
YouTube宣布「重大更新」！　看影片更耗時
發燒送急診！6歲弟喊「媽我好累」倒地亡　醫嘆：太快了
中天轉戰YT「驚人抖內收益」曝　網紅：下周就登全台第1
12名隊友要他退出　男團成員認遭霸凌：想跳下窗
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

內閣改組「空穴來風」　邱志偉：總統閣揆互動、默契好

中捷通車延期　北市副市長彭振聲：負責到底　2月底前改正瑕疵

外交部聯手AIT生聲明　台美日發布2020全球合作訓練架構聯合聲明

資安衝擊全國產業　高虹安：推「數位發展部」只是選舉口號？

推廣臺南胡麻　立委郭國文招待立院進補品嘗麻油雞

快訊／共機第十度擾台　國防部證實2架運8入侵我西南空域

李來希諷華航新塗裝「C+蕃薯ARGO」：有哪幾個老外在乎？

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

台南「在地人最愛」小吃大公開　2元水餃、25元米糕：觀光客別來

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

65K2步槍挨批老舊「水準停留上世紀」　軍方：現役武器妥善率達標

內閣改組「空穴來風」　邱志偉：總統閣揆互動、默契好

中捷通車延期　北市副市長彭振聲：負責到底　2月底前改正瑕疵

外交部聯手AIT生聲明　台美日發布2020全球合作訓練架構聯合聲明

資安衝擊全國產業　高虹安：推「數位發展部」只是選舉口號？

推廣臺南胡麻　立委郭國文招待立院進補品嘗麻油雞

快訊／共機第十度擾台　國防部證實2架運8入侵我西南空域

李來希諷華航新塗裝「C+蕃薯ARGO」：有哪幾個老外在乎？

新北U18／高一孫易磊將扛先發重任　改抬腿再追問林昱珉滑球

NBA抗疫開放球迷入場？　魔術主場開放每場4000人

戀愛新手最常犯！專家曝ABC女「一招通吃」下場...好感度直覺曝

2020 K-Pop歌曲排行榜出爐！BTS、BLACKPINK全球最多人收聽

BE HEROES高中足球菁英對抗賽U20勝出　公益賽捐24萬助基層

1.5萬戶社宅遭諷「不可能」　蔡英文：土地準備了、財源找到了！

引入AR、VR、虛擬病人強化臨床訓練！三總今啟用擬真醫學中心　

王不見王！半導體2教父30年恩仇心結　張忠謀、曹興誠破冰大和解

賴士葆：蘇貞昌「寬以律己」令人咋舌　官員阿諛奉承打統編

桃花數不清！異性緣爆棚的3大星座女　神秘天蠍超有魅力

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

高嘉瑜推實坪制開嗆　花敬群怒回6字

韓國瑜爆偷整形！名嘴揭2部位動手腳

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

絕食14天！蘇震清「受鄉親感動」恢復進食

獨／內閣不改組　綠：蘇揆做到明年底

F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

江啟臣爆料李彥秀微整遭內部群組圍剿

民進黨：沒有蓋不好的社宅「只有擺爛的市長」

統編風波抓戰犯？蘇貞昌：多事的人就是我

李來希批葉毓蘭：提案內容抄陳瑩　在應付什麼？

快訊／基於安全！盧秀燕：12/19通車取消

李來希諷華航新塗裝「C+蕃薯ARGO」：有哪幾個老外在乎？

美軍入駐高雄港、清泉崗？　呂秀蓮：共軍虎視眈眈

海軍新戰力　蔡英文開箱國艦國造

更多熱門

相關新聞

富比世雜誌的膚淺報導

富比世雜誌的膚淺報導

自由時報報導，美國富比世雜誌（Forbes）網站12月9日引述專家易思安（Ian Easton）報導，倘若中國揮軍入侵台灣，並成功在台灣西南部海灘登陸，一場坦克大戰將有助於決定勝負。但易思安所說的「西南部海灘登陸」並不符合共軍對台作戰原則。

101觀景台推「敬軍方案」票價3折

101觀景台推「敬軍方案」票價3折

「軍售」寶劍配「國軍」英雄理所當然

「軍售」寶劍配「國軍」英雄理所當然

國軍應如何看待無人機的新威脅

國軍應如何看待無人機的新威脅

「潛艦國造」必成

「潛艦國造」必成

關鍵字：

國軍

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

她腿開刀！外送員霸氣喊「不准動」親送5樓

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面